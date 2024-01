Ultimi appuntamenti per Haber e De Sio alla Pergola: in scena il lato più oscuro della società

Firenze, 2 gennaio 2024 – Rimangono solo due date per assistere a uno dei più particolari e moderni spettacoli che sono andati in scena al Teatro della Pergola di Firenze. Il 2 e il 3 gennaio, Giuliana De Sio e Alessandro Haber concluderanno la serie di repliche de La signora del martedì di Massimo Carlotto, opera tratta dal suo omonimo romanzo e diretta dal regista Pierpaolo Sepe.

Ad animare lo spettacolo saranno i cosi detti outsider: una donna affascinante detta Nanà e interpretata da Giuliana De Sio, paga per i suoi servizi un attore porno sulla via del tramonto. I due si ritrovano ogni martedì alla pensione Lisbona, di proprietà del signor Alfredo Guastini, che proprio per la sua particolare condizione esteriore riusciva ad attirare tanti clienti da occupare tutte le camere. La donna ha un passato misterioso che emergerà dalle parole di Pietro Maria Belli (Alessandro Haber), un giornalista senza scrupoli.

Al centro ci sono personaggi che la vita ha maltrattato: un attore porno che non ha più lavoro, una donna affascinante ma sola, un travestito e un giornalista disposto a tutto. Un noir che fa dell’implacabile scorrere del tempo il fil rouge che conduce l’intera opera. Uno spettacolo che mette in scena il lato più oscuro della società e che mantiene uno stato di tensione che accompagna lo spettatore fino all’imprevedibile conclusione, lasciandolo senza fiato.