Vicchio, tre giorni dedicati ai ‘Gusti di strada’ con street food e birre artigianali

Vicchio (Firenze), 17 aprile 2024 - Nel weekend Vicchio prende per la gola, con street food e birre artigianali. Da venerdì 19 a domenica 21 aprile, dalle 10 alle 24, piazza della Vittoria ospiterà “Gusti di strada”. Tre giorni all’insegna dei cibi di strada, con stand dove poter trovare bontà per tutti i gusti (sia a pranzo che a cena). Cibi italiani e internazionali, tra cui turco e messicano, hamburger con carne chianina toscana, arrosticini, fritto di pesce, dolci siciliani, birra artigianale e altro ancora. L’appuntamento è organizzato da Gusti di strada-street food, col patrocinio del Comune. Per info: 3891084308, pagina Fb e Instagram gustidistradastreetfood. Ancora, in piazza della Vittoria, come ogni terzo sabato del mese torna il “Mercatino”, a cura della Pro Loco. Con antiquariato, artigianato e seconde opportunità. E, sempre sabato, chi ama l’avventura ed immergersi nella natura non può perdere “Indiana Jones... e le rovine etrusche di Poggio Colla”, un'escursione avvincente su Monte Sassi alla scoperta dell'area etrusca di Poggio Colla. Nascoste dalla vegetazione si possono scorgere tracce degli scavi condotti alcuni anni fa alla ricerca della presenza etrusca. Gli scavi effettuati infatti rivelarono la presenza di mura fortificate, una necropoli e i resti di un tempio. Diverse tracce ben visibili che, coperte da edere e muschi, regalano la sensazione, un po' come degli Indiana Jones, di partecipare a un'emozionante avventura e scoprire un luogo nascosto. Spuntino offerto. Posti limitati, per info e prenotazioni: whatsapp 3202311956, mail: [email protected]. Ritrovo alle ore 9 presso la sede della Pro Loco in piazza Giotto.

