Giornata Nazionale del Paesaggio, a Fiesole seminario e visita guidata

Fiesole (Firenze) 13 marzo 2024 – Un seminario e una visita guidata al parco di Villa Peyron. Sono le due iniziative in programma domani a Fiesole, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio istituita nel 2017 dal Ministero della Cultura.

L'evento dal titolo "Necessità dell’artificio. La costruzione della forma e dell'immagine del paesaggio fiesolano", è promosso dal Comune e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato .

A partire dalle 9 vedrà, nella Sala del Basolato di piazza Mino, architetti, docenti universitari, rappresentanti delle Istituzioni, confrontarsi per una serie di approfondimenti sul paesaggio toscano, con un focus sulle specificità storiche, artistiche e naturali di quello fiesolano. Ad aprire la giornata saranno, con i saluti istituzionali, il Sindaco di Fiesole Anna Ravoni e la Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Firenze, Antonella Ranaldi.

Il pomeriggio i partecipanti si ritroveranno (ore 15.30) per una visita guidata al giardino formale e al parco di Villa Peyron in via di Vincigliata. La partecipazione è gratuita e aperta, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

D.G.