Firenze, Giuseppe Giacobazzi e la sua osteria in scena al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 3 febbraio 2025 - Osteria Giacobazzi, si ride, si mangia, ci si commuove. L’appuntamento è al Teatro Cartiere Carrara di Firenze sabato 8 febbraio. Il sipario si alzerà alle ore 21 e protagonista sul palcoscenico sarà un asso della risata come Giuseppe Giacobazzi. Se il vostro concetto di teatro è polvere e balconate, dovrete ricredervi. Tra i più amati attori comici dello Stivale, Giuseppe Giacobazzi riapre le porte della sua “Osteria Giacobazzi” e l’invito è per sabato 8 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Questa non è solo un'osteria, ma un'osteria con spettacolo incluso. Un po’ come se avessero incrociato Broadway con una vendemmia in Toscana! Non ci sono il fantasma dell'opera o le divise di velo e cravatta. No, signori. Qui si parla di tavoli pieni zeppi di vino e formaggi, con Giacobazzi e l’aiuto oste Andrea Vasumi che servono cibo e battute da far ribaltare i bicchieri.

Vi è venuto un certo languore? Solo per una manciata di spettatori/avventori sono disponibili sedie e tavoli imbanditi, direttamente sul palco: gli ultimissimi posti sono in prevendita sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Biglietti da 39 a 50 euro. Giacobazzi e Vasumi intrattengono il pubblico con storie, aneddoti di vita vissuta, interviste, monologhi classici e nuovi, sperimentazioni, performance e qualche sorpresa. E poi gli ospiti, che cambiano ogni sera e si scoprono solo una volta a teatro, pardon in osteria.

Insomma, il bello di “Osteria Giacobazzi” è che non sai mai chi potrebbe passarti il sale. Potrebbe essere Maria Pia Timo, Willer Collura, o magari il Mago Simon - che potrebbe far sparire il tuo antipasto in un batter d'occhio. Ogni serata è una sorpresa, come quando peschi nel pentolone delle polpette e invece di prendere una polpetta, estrai un calamaro. Se siete in vena di ridere, mangiare, bere e sentire un pizzico di musica è il posto che fa per voi. Il debutto sulla televisione nazionale di Giuseppe Giacobazzi avviene nel 2004 su Rai 2 come protagonista della sitcom Tisana Bum Bum. Nel 2005 debutta a Zelig Off in cui, nelle varie serate, intrattiene il pubblico con storie e poesie surreali. Nel 2006 debutta con Zelig Circus in prima serata su Canale 5. Dal 2006 al 2012 fa parte del cast dei comici di Zelig.

