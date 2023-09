Genius Loci: alla scoperta di Santa Croce

Firenze, 21 settembre 2023 - Scoprire, condividere, stupirsi. Scoprire l'arte, la spiritualità e la ricchezza di uno dei luoghi più affascinanti al mondo, il complesso monumentale di Santa Croce. Condividere la conoscenza e le emozioni con gli altri. Stupirsi di fronte a due notti e un'alba attraversate da visioni, musica, parole cantate e recitate. E' tutto questo e molto altro la sesta edizione di "Genius Loci", la manifestazione - in programma dal 28 a 30 settembre - che in nome dell'eredità di San Francesco unisce fede e arte, aprendosi al dialogo con i linguaggi contemporanei.

Una tre giorni di concerti, talk e performance ad ingresso gratuito dedicata ai temi dell'accoglienza e dell'ospitalità, promossa dall'Opera di Santa Croce e dalle associazioni Controradio Club e La Nottola di Minerva nell'ambito dell'Estate Fiorentina 2023 e della Florence Art Week: "Cura, amore e conoscenza definiscono l'identità di un luogo prezioso della città - spiega l'assessore alla cultura Alessia Bettini - La forza di Genius Loci è la capacità di mixare linguaggi differenti per promuovere la conoscenza di Santa Croce e della sua storia attraverso occhi diversi, quelli del contemporaneo".

Tra gli ospiti previsti, direttamente da Chicago arriva il live site specific per tromba, percussioni ed elettronica di Rob Mazurek, accompagnato dalla voce straordinaria di Urna Chahar-Tugki, le parole del cineasta Luigi Cinque e i suoni mediterranei di Stefano Saletti; e poi la reinterpretazione dei classici di Chet Baker firmata dal chitarrista brasiliano Khaled Levy, il progetto vocale dedicato alle canzoni ebraiche del Gabriele Coen Aleph Trio, e le esibizioni scandite dall'architettura della Cappella dei Pazzi del contrabbassista Furio Di Castri e dell'eclettica coppia formata da Barry Guy & Maya Homburger.

Tanti anche i talk e i reading in programma, dalla rotonda sulle migrazioni con l'esperto Massimo Livi Bacci, Don Virgilio Colmegna e Maria Grazia Guida, presidente e direttrice della Casa della Carità di Milano, all'incontro tra la scienza del geologo Mario Tozzi e il sassofono jazz di Enzo Favata, fino alla prolusione dell'attore e scrittore Roberto Mercadini sulla storia della bomba atomica. In fondo, come da tradizione, l'appuntamento con il concerto all'alba, che ospita nel Secondo Chiostro l'artista americana di origini russe Zola Jesus e la prima italiana del suo ultimo album "Arkhon".