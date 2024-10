Firenze, Francesca Nunzi in scena con la commedia ‘La strana cotta’

Firenze, 7 ottobre 2024 - Esiste una regola non scritta da applicare a ogni primo appuntamento: non parlare mai dei propri ex. Da questo assunto prende le mosse la scoppiettante commedia "La strana cotta" che sabato 12 ottobre alle ore 20,45, e poi domenica 13 ottobre alle ore 16,45, aprirà la stagione del Teatro di Cestello. In scena sul palcoscenico del teatro fiorentino una delle attrici più talentuose e amate del teatro brillante italiano, Francesca Nunzi, accanto a Danilo de Santis, che firma anche la regia, oltre a essere autore del testo a quattro mani con Francesca Milani. Dunque ci siamo, per il teatro fiorentino è ora di alzare il sipario sul palcoscenico. Danilo, nel nostro intreccio, ha predisposto tutto a puntino, senza lasciare nulla al caso, per quello che sarà il primo incontro romantico con Stefania, della quale si è innamorato a prima vista. Il primo appuntamento è magico, ovviamente l'emozione e alle stelle e nulla potrà rovinare una serata così tanto attesa, almeno così pensa lui. Peccato però che qualcosa mandi i piani di traverso e faccia prendere al randez vous una direzione inaspettata. Già, ricordate l'assunto di base? Ebbene Stefania si da il caso che conosca le tre ultime fidanzate di Danilo, il che renderà quella famosa regola (non parlare degli ex al primo appuntamento) inapplicabile. Inevitabilmente tra i due novelli amanti faranno irruzione le ex, nonché altre figure femminili con cui il nostro protagonista ha avuto a che fare. Come? Beh questo lo scoprirà ovviamente il pubblico assistendo alla scoppiettante commedia. Quello che possiamo svelare è che a interpretare queste signore e signorine, con i loro diversi caratteri e provenienze, sarà sempre Francesca Nunzi in un funambolico cambio di ruoli, un vero e proprio esercizio di stile, capace di sorprendere con effetti esilaranti. Quanto a Danilo, che rischia di veder andare in frantumi il suo nuovo sogno d'amore, si vedrà costretto ad accettare un confronto a carte scoperte con Stefania, che porterà i due a interrogarsi sulle dinamiche di coppia, sul perché le relazioni durino sempre di meno e su di chi siano le responsabilità delle precoci rotture. Interrogativi ai quali chissà se esistono risposte. Per scoprirlo bisognerà aspettare il finale. Lo spettacolo è in scena questo fine settimana, sabato 12 e domenica 13 ottobre, al Teatro di Cestello. Per informazioni e prenotazioni dei biglietti si può scrivere a [email protected] o si può chiamare il numero 055294609.