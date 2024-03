Florence Korea Film Fest: dalla masterclass sull’arte dei Webtoon al cinema degli anni ’60

Firenze, 21 marzo 2024 – Il fenomeno dei “webtoon”, i fumetti digitali che in Corea del Sud spopolano, è al centro della seconda giornata del Florence Korea Film Fest, venerdì 22 marzo alle 11 al cinema La Compagnia con la masterclass dal titolo “Webtoon: dall’arte digitale al trionfo online” a cui interverrà l’illustratore Jang Boo-kyu, autore del fortunato lavoro “Street workout”, un successo in patria, e il fumettista e professore della Chungkang University, Hong Yoon-pyo. L’incontro aperto al pubblico (ingresso 5 euro) sarà coordinato da Veronica Croce, collaboratrice del festival e esperta di cinema coreano. La masterclass è in collaborazione con la Nemo Academy, la scuola di arti digitali a Firenze, che offre corsi in animazione, illustrazione, concept art, VFX e videogiochi. L’incontro presenterà l’apertura, in parallelo, della prima mostra in Italia sul mondo dei Webtoon, aperta dal 22 al 29 marzo a Palazzo Medici Riccardi nelle Sale Ginori (Via De’ Ginori 14), ad accesso gratuito, dal nome “Webtoon Wonderland: tra le righe digitali” - in collaborazione con il ChungKang College of Cultural Industries. Il programma cinematografico del festival inizia alle 15 presso la sala piccola del cinema La Compagnia con la rassegna collaterale Corto, corti! (10 corti di giovani registi coreani. Il programma è sul sito: https://koreafilmfest.com/programma/corto-corti-1/). Alle 15.30 presso la sala principale de La Compagnia il primo dei film dell’omaggio di quest’anno, quello degli anni ’60 in Corea del Sud, con “Mist” del regista Kim Soo Yong del 1967. Nel film una storia di difficoltà e amori, con protagonista Yun Gi-jun, che ha evitato la leva per una malattia ai polmoni. In programma il pomeriggio alle 17.30 per la sezione Independent Korea c’è “Small fry” di Park Joong-ha: vicenda di Ho-joon, un attore sconosciuto e appassionato di pesca, alle prese con il fallimento della sua carriera cinematografica, ma in dialogo con colleghi e amici, inseguendo ancora aspirazioni personali. La sera (ore 20) si entra nel vivo delle proiezioni con il film “Hopeless” dell’esordiente Chang-hoon Kim per la categoria Orizzonti Coreani: presentato nella sezione Un certain Regard del Festival di Cannes, è un thriller ambientato nel cuore di una banda di ladri di motociclette in una piccola città impoverita della Corea del Sud. Il regista racconta il viaggio iniziatico di un giovane pronto a tutto pur di sfuggire alla sua violenta vita quotidiana. Chiude la seconda giornata - alle 22.30 - “The Childe” di Park Hoon-Jun, racconto di formazione ambientato tra le Filippine e la Corea, dove il giovane protagonista è Marco, che si prende cura della madre malata, partecipa a combattimenti negli stadi illegali del paese ed è spinto dalla voglia di rintracciare il padre estraneo.