Firenze, Zero Assoluto in concerto al Viper Theatre

Firenze, 21 ottobre 2024 - Tra i massimi esponenti della musica pop italiana dei primi anni 2000, gli Zero Assoluto approdano giovedì 24 ottobre al Viper Theatre di Firenze, nell’ambito del Club Tour 2024: un concerto speciale, in cui il duo romano composto da Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi ripercorre 20 anni di carriera, dai successi dei primi anni fino alle recenti uscite. I biglietti (posto unico 34,36 euro) sono disponibili online su www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita).

Con brani come “Svegliarsi la mattina”, “Semplicemente” e “Per dimenticare”, gli Zero Assoluto sono stati punto di riferimento di un'intera generazione che oggi li considera come i fratelli maggiori della nuova scena pop. A conferma di questo interesse per la loro musica, c'è anche il successo dei singoli pubblicati negli ultimi due anni come “Cialde”, con la collaborazione di Colapesce , “Fuori noi “ featuring Gazzelle e “Astronave”, scritto sempre insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli. Gli Zero Assoluto si preparano per un 2025 pieno di emozioni. A marzo saranno all'Unipol Forum per “Milano canta gli Zero Assoluto”, un grande evento per rivivere un pezzo di storia della musica italiana, mentre pochi giorni dopo suoneranno per la prima volta a Londra. “Milano canta gli Zero Assoluto” si svilupperà come un racconto musicale, attraverso i brani che hanno segnato le tappe della loro carriera, riportando alla luce ricordi ed emozioni.

Soprattutto tra quei millennials che hanno vissuto la loro adolescenza cantando strofe e ritornelli degli Zero Assoluto. La storia degli Zero Assoluto (Matteo Maffucci e Thomas De Gasperi) inizia tra i banchi del Liceo Classico Giulio Cesare di Roma. I singoli a cavallo dei primi Duemila, tra cui “Mezz’ora”, la stabile presenza in programmi su RTL 102.5 e il lancio del primo album “Scendi” fortificano l'immaginario del duo che nel 2005 raccoglie il primo grandissimo successo con “Semplicemente” (doppio disco di platino), seguito nel 2006 dalla memorabile partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Svegliarsi la mattina”, singolo più venduto dell'anno in Italia. Nel 2006 pubblicano “Sei parte di me” aggiudicandosi il premio Rivelazione dell'anno al Festivalbar, e in autunno collaborano con l'artista Nelly Furtado nella hit “All Good Things (Come to an End)”.

A una nuova partecipazione a Sanremo nel 2007 segue il secondo album (disco di platino) “Appena prima di partire”. Il regista Federico Moccia sceglie il duo per partecipare alla colonna sonora di “Scusa ma ti chiamo amore” e successivamente a quella del sequel “Scusa ma ti voglio sposare”. Nel 2009 esce l’album “Sotto una pioggia di parole” e l’omonimo libro. L’anno 2015 li vede nuovamente sul palco del Festival con il brano “Di me e di te”, dopo la pubblicazione di un quinto album (“Alla fine del giorno”).

Il 2020 è l’anno del ritorno sulla scena musicale, con la pubblicazione di due singoli: “Fuori Noi”, pubblicato il 24 luglio, in collaborazione con Gazzelle, e “Cialde”, pubblicato il 16 Ottobre e scritto in collaborazione con Colapesce. Nel 2021 pubblicano il singolo “Astronave” scritto insieme a Gazzelle e prodotto da Federico Nardelli e nel 2022 “Psicologia sociale” con cui proseguono il percorso di singoli che li ha portati a tante nuove consapevolezze, tra cui la certezza di voler continuare a far uscire musica, senza porsi troppe domande. Il 20 maggio 2023 tornano finalmente dal vivo, dopo sei anni, con un concerto evento al Fabrique di Milano che apre la strada ad un nuovo capitolo del loro percorso artistico e il 12 novembre 2023 tengono un concerto evento al Palazzo dello Sport di Roma. Ad ottobre 2024 torneranno dal vivo con un nuovo tour nei club.

