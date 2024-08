Firenze, viaggio nell’horror al Museo degli Innocenti

Firenze, 26 agosto 2024 - Questo weekend il consueto appuntamento settimanale con gli eventi collaterali di Yokai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi, in corso al Museo degli Innocenti a Firenze, ci accompagna nell’universo horror dei mostri giapponesi. Per tutti gli appassionati di anime e manga, ma anche per i più curiosi, sabato 31 agosto alle 17 arriva nelle sale dell’esposizione Fabio Valerio, capo redattore della testata online Mondo Japan, che terrà la conferenza Yokai, mostri e creature horror negli anime. Il folklore nipponico pullula di entità misteriose che, nel tempo, hanno dato vita ad innumerevoli leggende. Esse hanno catturato l’attenzione di disegnatori e mangaka di fama internazionale che, con la loro arte, hanno trasformato quei mostri in opere cult come “Devilman”, “Bern il mostro umano” ed “Hell’s Girl”, dando origine ad una vastissima transcultura dei mostri e dell’horror. Moltissimi, inoltre, i remake, le trasformazioni che queste creature hanno subito, ad esempio, nei film di Hayao Miyazaki, o le rivisitazioni apocalittiche con contenuti fantascientifici. Con Fabio Valerio ci inoltreremo in questa realtà fatta di storie, leggende e mistero. Per partecipare agli eventi collaterali di Yokai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi occorre prenotarsi scrivendo alla mail [email protected]. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero per i possessori del biglietto della mostra, valido per la giornata in corso. Il pubblico può anche partecipare soltanto all’evento collaterale desiderato, senza acquistare il biglietto dell’esposizione, ma soltanto uno dedicato al singolo evento, al costo di 5 euro. Tutte le informazioni alla pagina degli eventi collaterali del sito www.mostrigiapponesi.it. Yokai. Mostri, Spiriti e altre Inquietudini nelle Stampe Giapponesi, prodotta da Vertigo Syndrome e visitabile fino al 3 novembre 2024, accompagna i visitatori in un viaggio straordinario tra le creature che popolano l’antico folklore giapponese, attraverso meravigliose opere del XVIII e XIX secolo. Xilografie policrome, libri rari, maschere, armi ed armature, aspettano il pubblico insieme alla suggestiva sala immersiva in cui rivivere il terribile rituale samurai delle cento candele.