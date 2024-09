Firenze, viaggio nel libro di Folco Terzani con l’installazione immersiva di Elio Germano

Firenze, 29 settembre 2024 – ‘A piedi nudi sulla terra’ trasporta fisicamente il pubblico in una dimensione altra. Questa installazione immersiva e sensoriale partendo infatti dall’omonimo libro di Folco Terzani, è capace di condurre il pubblico all’interno di uno spazio ispirato alla grotta del Sadhu indiano, attorno al fuoco sacro chiamato Dhuni, in ascolto della storia del Sadhu/Baba Cesare del suo personale percorso, interpretato da Elio Germano in una ricostruzione sonora già edita come audiolibro. La vita di un uomo occidentale che inseguendo il piacere scopre la rinuncia. Una vita straordinaria, una ricerca controcorrente mentre tutto il mondo è mosso del desiderio del sempre più. Dal tramonto, per tutta la notte, si può sostare, ascoltare, osservare, vivere, anche solo per un lasso di tempo, l’esperienza in questo santuario temporaneo, mentre un vero ‘cela’ (discepolo del sadhu) officerà i riti dell’asram offrendo chai e cibo, come da tradizione. Del tutto liberi, anche da scarpe e telefoni. L’installazione il 2 e 3 ottobre è presso la Torretta del Belvedere all’interno del Parco di Villa Strozzi - Via Pisana 77, Firenze. Per esigenze artistiche, è necessario lasciare i cellulari all’ingresso presso l’apposito punto di custodia. Sui tappeti allestiti bisognerà essere scalzi e si può accedere all’installazione a qualsiasi ora. I biglietti possono essere acquistati presso la biglietteria del Teatro Puccini aperta dal giovedì al sabato dalle ore 16.00 alle ore 19.00 e un’ora prima dell’inizio degli spettacoli; ai punti vendita Box Office Toscana / Ticketone; online su www.teatropuccini.it. Informazioni al numero 055.362067.