Linkin Park a Firenze, nel 2026 l’unica data italiana alla Visarno Arena

Firenze, 30 maggio 2025 – C’è ancora un anno da aspettare, ma per i fan è una grande notizia. I Linkin Park arrivano in Italia con un unico grande evento venerdì 26 giugno 2026 alla Visarno Arena di Firenze. Lo show dei Linkin Park a Firenze sarà l’unico concerto in Italia del 2026, a distanza di un anno dall’unica data italiana del 2025 ad I-Days Milano il 24 giugno, che ha registrato il sold out in tempi record.

Il tanto atteso ritorno della band è iniziato con il nuovo album “From Zero”, uscito il 15 novembre 2024. La versione deluxe dell'album, contenente tre brani inediti e cinque dal vivo, ha riportato l'album al #1 in Germania e in classifica in tutto il mondo. Anche in Italia è rientrato in Top 20. La band ha notevolmente esteso e ampliato il disco originale che ha conquistato le classifiche con tre brani nuovi, tra cui l'ultimo “Let You Fade”.

I biglietti saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 9.00 di mercoledì 4 giugno. Per accedere alla presale basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it. La vendita generale dei biglietti sarà aperta a partire dalle ore 9.00 di venerdì 6 giugno su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e www.vivaticket.com.