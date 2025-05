Firenze, al conservatorio Cherubini al via 'Stems' tra musica e tecnologia

Firenze, 30 maggio 2025 - Il Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze, con il supporto del Dipartimento di Musica e Nuove Tecnologie, dà il via alla quarta edizione della rassegna Stems. Un progetto che, ormai consolidato nel panorama musicale fiorentino, continua a offrire un'importante vetrina agli studenti dell’Istituto musicale e a quelli del Politecnico delle Arti e del Design, promuovendo la valorizzazione delle loro competenze attraverso masterclass, workshop, concerti ed eventi. L’obiettivo è sempre lo stesso: stimolare la creatività degli studenti e ampliare le loro capacità in ambito musicale e tecnologico. Stems si distingue per l’originale combinazione di lavori musicali prodotti dagli studenti, che spaziano tra generi e forme espressive in continua evoluzione. Come nelle passate edizioni, anche quest’anno il programma della rassegna offre una varietà di eventi in cui la musica elettronica, le performance dal vivo e l’uso di tecnologie innovative si fondono per dare vita a produzioni uniche. I concerti degli studenti, che si terranno in diversi appuntamenti, presentano una vasta gamma di proposte sonore, tra cui lavori audiovideo, sonorizzazioni di video sperimentali storici, composizioni con suoni fissati su supporto e spazializzati, improvvisazioni dal vivo, e installazioni sonore. Un ampio spettro creativo che si snoda e materializza in alcuni momenti principali. Il primo, svoltosi ieri, con un apprezzato concerto, è stato il frutto del laboratorio di improvvisazione condotto dal Maestro Giancarlo Schiaffini, uno dei trombonisti e improvvisatori più influenti del panorama musicale italiano. Gli studenti dei corsi di musica elettronica e jazz hanno avuto l’opportunità di approfondire le tecniche improvvisative in un percorso che ha esplorato la musica come linguaggio in continua evoluzione, dalla tradizione al contemporaneo. Il prossimo evento di rilievo, previsto per sabato 31 maggio (ore 17, ingresso gratuito) presso la Sala dei Giochi di Villa Favard, celebrerà invece il centenario della nascita di Luciano Berio, uno dei giganti della musica del Novecento. Dal titolo “Omaggio a Luciano Berio a 100 anni dalla nascita”, con la scuola di Musica Elettroacustica e quella di Musica da camera della prof.ssa Daniela De Santis, vedrà l'esecuzione della sua celebre composizione “Différences” (1958-59) per cinque strumenti e nastro, una delle prime opere in cui i suoni elettronici interagiscono con una compagine strumentale. Ad anticipare l'esecuzione, un seminario del prof. Kilian Schwoon della Hochschule di Brema, uno dei curatori della versione definitiva della partitura..il programma prevede anche l’esecuzione di altre due importanti opere di Berio realizzate nello Studio di Fonologia della RAI di Milano negli anni '50 e '60: “Visage” (1961), un pezzo in cui la voce iconica e sorprendente di Cathy Berberian e i suoni elettronici si intrecciano in una narrazione sonora ricca di metafore e significati, e “Perspectives” (1957), che esplora il micro-montaggio e le strutture elettroniche complesse. In altri concerti, i giovani studenti del Conservatorio presenteranno le composizioni realizzate durante il loro percorso formativo. Tra le proposte, brani per suoni fissati su supporto, composizioni audiovisive, e pezzi in cui l’elettronica si fonde con gli strumenti tradizionali. Alcune di queste opere reinterpretano musicalmente i lavori di video artisti di epoche diverse, altre sono create appositamente con video originali. L’intero programma sarà eseguito e diffuso attraverso un impianto multicanale nella suggestiva cornice della Sala dei Giochi. L'evento rappresenta non solo una riflessione sulle nuove tecnologie applicate alla musica, ma anche una testimonianza della vitalità e della creatività dei giovani compositori e musicisti del Conservatorio di Firenze. Stems è poi un’occasione preziosa se non unica per esplorare la fusione tra musica tradizionale e tecnologie contemporanee, in un percorso che racconta il futuro della musica attraverso il talento e l'innovazione dei suoi giovani protagonisti. Ingresso gratuito. Maurizio Costanzo