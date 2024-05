Firenze, Van Gogh come non lo avete mai sentito: un concerto nella mostra immersiva

Firenze, 1 maggio 2024 - Settantaduemila visitatori in soli 5 mesi per Inside Van Gogh a Firenze. Un dato che ha spinto gli organizzatori a prorogare nuovamente la mostra immersiva. Sarà possibile visitare l’esposizione alla Cattedrale dell’Immagine fino al prossimo 13 ottobre. C’è ancora tutta l’estate per immergersi nei colori di Van Gogh alla Cattedrale dell’Immagine di Firenze, che da novembre ospita l’entusiasmante esperienza virtuale che richiama ogni settimana migliaia di visitatori da tutta Italia desiderosi di essere avvolti dall’arte del genio olandese. Non c’è solo la caleidoscopica sala immersiva ospitata dagli spazi della chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, la mostra, infatti, si completa grazie a due esperienze multimediali. Inside Van Gogh VR Experience grazie ai suoi visori di realtà virtuale offre al visitatore la possibilità di entrare nel cuore dei più famosi dipinti di Van Gogh, terminando la propria avventura nei vortici del magnifico cielo della Notte Stellata. BeVincent è invece un’esperienza che permetterà a grandi e piccini di dare sfogo al proprio estro artistico con la creazione di coloratissimi disegni ispirati all’arte di van Gogh. Oltre ad Inside Van Gogh, la chiesa di Santo Stefano, a pochi passi da Ponte Vecchio, nei prossimi mesi continuerà a offrire numerosi eventi musicali serali. Il 12 maggio e il primo giugno a fare da padrone sarà il format Starry Night – Immersive Concerts, che vedrà due serate tributo a due cantanti di fama mondiale che hanno lasciato il segno nel mondo della musica pop: Michael Jackson e Lady Gaga. Le pareti della cattedrale si animeranno da suggestive proiezioni del cielo stellato, mentre dei musicisti classici proporranno le rivisitazioni in chiave classica di alcuni tra i maggiori successi di questi artisti. Starry Night - Tribute to Michael Jackson si terrà il 12 maggio e Starry Night - Tribute to Lady Gaga si terrà il 1 giugno. Il 19 maggio alle ore 21 sarà invece la volta di Inside Van Gogh – Il Concerto. Durante questa speciale serata, le proiezioni della mostra Inside Van Gogh saranno accompagnate da un quartetto d’archi che riproporrà dal vivo i brani originali della colonna sonora. Un’occasione per permettere ai visitatori e agli appassionati di Van Gogh di calarsi ancora di più nell’arte di questo straordinario pittore e che, sfruttando l’acustica delle magnifiche architetture della chiesa sconsacrata di Santo Stefano al Ponte, darà nuova vita a questa esperienza immersiva. Con Inside Van Gogh prosegue la collaborazione con Opera Laboratori, che cura il servizio di prenotazioni e accoglienza, e con la Casa editrice Sillabe di Livorno, impegnata nella gestione del bookshop. I nuovi biglietti già disponibili online, presso la biglietteria fisica e nel punto vendita ufficiale Opera Your Preview in via Por Santa Maria 13R o tramite call center al numero 0552989888. Inside Van Gogh è aperto il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 19, il giovedì dalle 10 alle 18,30 e il sabato e la domenica dalle 10alle 19,30. La biglietteria chiude un’ora prima dell’orario di chiusura.