Firenze, 5 settembre 2024 – A Firenze va in scena ‘Mamme a metà, storia di una madre mancata’. Inizia tutto con un fiume di parole e una confessione: Laura ha appena avuto un aborto spontaneo. Scritto da Silvia Nanni, “Mamme a metà” è la nuova produzione del Teatro delle Donne che sarà presentata, in primo studio, sabato 7 settembre. L’appuntamento è alle ore 21, al cortile di Villa Vogel a Firenze, nell’ambito di AvampostiTeatro Festival 2024. In scena Elena Miranda con le musiche dal vivo di Lisa Santinelli, regia di Gabriele Giaffreda. “Mamme a metà” affronta le difficoltà che si possono incontrare nella ricerca della maternità, la scarsa informazione riguardo la percentuale di rischio e la mancanza di sostegno psicologico a coloro che, costrette a interrompere una gravidanza, si ritrovano nello stesso reparto delle partorienti. Con delicatezza, rabbia, ma anche leggerezza, Laura ci parla di sé e della sua esperienza – che è poi l’esperienza di tante, tantissime donne. Intitolata “Mamme E Non Mamme”, l’edizione 2024 di Avamposti Teatro Festival continua martedì 17 settembre, alla BiblioteCaNova Isolotto di Firenze (ore 17): l’autore, regista e attore Alessandro Libertini presenterà “La chiave a triangolo”, progetto produttivo di residenza realizzato con il contributo della psicologa Bianca Pananti e dell’artista Véronique Nah. “La chiave a triangolo” trae ispirazione dall’esperienza di Alessandro Libertini come docente nella Scuola Popolare dell’Ospedale Psichiatrico Chiarugi di Firenze, meglio conosciuto come San Salvi. Avamposti Teatro Festival è organizzato da Teatro delle Donne con il contributo di Fondazione CR Firenze e con il sostegno di Maggio Musicale Fiorentino, Comune di Firenze-Estate Fiorentina, Ministero della Cultura, Regione Toscana, Toscana Energia, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Scandicci, Unicoop Firenze. In collaborazione con Intercity Festival, Quartieri 1 e 4. I biglietti vanno da 5 a 15 euro, sono previste riduzioni per over 60, under 25, soci Coop, Arci, Uisp, ATC, residenti nei Quartieri 4 e 1 e iscritti ai corsi di formazione del Teatro delle Donne. Per informazioni, prenotazioni e prevendite sul sito ufficiale www.teatrodelledonne.com (contatto telefonico 055.2776393, ma è anche possibile scrivere una mail all’indirizzo [email protected]). È anche possibile acquistare biglietti onlinbe, prevendite online anche su www.ticketone.it.