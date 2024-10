Firenze, va in scena 'Buon divertimento, Amadè'. Concerto spettacolo su Mozart

Firenze, 12 ottobre 2024 - Un delizioso concerto-spettacolo dedicato alle lettere del giovane Mozart, missive intrise di turbamento adolescenziale, presentate insieme a musiche del genio di Salisburgo, tra cui una rarità. “Buon divertimento, Amadé” è la mise-en-scène che il festival Suoni Riflessi presenta domenica 13 ottobre alla Sala Vanni di Firenze. Sul palco (ore 18) saliranno l’attore Davide Dolores, il pianista Alessandro Lunghi e l’Ensemble Suoni Riflessi diretto da Mario Ancillotti. In programma la “Fantasia per pianoforte in re minore”, magnifica pagina dell’arte compositiva e soprattutto improvvisativa di Mozart. A seguire la “Pantomima K 446” composta da Mozart per una festa in cui si vestì da Arlecchino e di cui ci sono rimasti solo stralci. Le parti mancanti sono state ricostruite da Mario Ancillotti e il testo delle maschere, appena accennato nella partitura, è stato elaborato nello stile della commedia dell'arte da Davide Dolores, maestro del genere. Testi tratti da lettere di Mozart e da “Vita di Wolfango Amadeo Mozart scritta da lui medesimo” di Piero Rattalino. Come di consueto, lo spettacolo sarà preceduto, sabato 12 alle ore 18 sempre alla Sala Vanni, da un concerto/incontro introduttivo con gli artisti, condotto da Mario Ancillotti, direttore artistico del festival. I biglietti per lo spettacolo di domenica 13 ottobre (15/10 euro, studenti 5 euro) sono disponibili in prevendita sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e su www.liveticket.it/suoniriflessi. Per l’appuntamento di sabato 12 è previsto un biglietto di cortesia a 1 euro. In programma alla Sala Vanni di Firenze fino a domenica 17 novembre 2024, Suoni Riflessi vedrà protagonisti, tra gli altri, l’attrice Lucia Poli e il compositore Marcello Panni nel melologo “La bicicletta di Bartali”, la compagnia Teatri 35 e l’Orchestra Calamani con il tableau vivant “Per Grazia Ricevuta” su Caravaggio. E ancora, i pianisti Beatrice e Pietro De Maria, il clarinettista François Benda e tante giovani formazioni dalle eccellenze didattiche toscane. La 22esima edizione del festival Suoni Riflessi è realizzata con il contributo di Ministero della Cultura, Regione Toscana, Comune di Firenze, Città Metropolitana di Firenze, Fondazione CR Firenze, Conad, Banca Mediolanum, Savino Del Bene, 2Next, Fattoria di Fiano. In collaborazione con Musicus Concentus, media partner Rete Toscana Classica. Info, prevendite e programma completo sul sito ufficiale www.suoniriflessi.it e sui canali social del festival. Maurizio Costanzo