Firenze, va in scena ‘Amanti’ con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi

Firenze, 29 gennaio 2025 – Al Teatro Verdi di Firenze da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio va in scena lo spettacolo Amanti, con Massimiliano Gallo e Fabrizia Sacchi. Scritto e diretto da Ivan Cotroneo, gli spettacoli vanno in scena alle ore 20,45 e domenica ore 16,45. Amanti segue la loro storia di Claudia e Giulio, intervallando i loro incontri con i dialoghi dallo psicoterapeuta, ignaro della loro relazione. Una progressione temporale fatta di equivoci, imbrogli, passi falsi e prudenza, fino a quando gli equilibri non verranno stravolti. Amanti è una brillante e divertente commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e, in definitiva, sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse da quelle previste. Situazioni e dialoghi anche utili a esplorare dei sentimenti di una coppia che nella clandestinità trova rifugio, conforto, divertimento, ma anche affanno, preoccupazione e talvolta pericolo. Ivan Cotroneo ci regala una commedia sull’amore, sul sesso, sul tradimento e sul matrimonio, sulle relazioni di lunga durata e sulle avventure a termine, sul maschile e sul femminile, e in definitiva sulla ricerca della felicità che prende sempre strade diverse a quelle previste.