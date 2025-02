Firenze, va in scena a teatro Un borghese piccolo piccolo

Firenze, 24 febbraio 2025 – Al Teatro Lumiére va in scena ‘Un borghese piccolo piccolo’ di Vincenzo Cerami - regia Marco Lombardi il 28 febbraio , 1 marzo ore 20:45, 2 marzo ore 16:45. Tratto dal romanzo di Vincenzo Cerami, l’omonimo film per la regia di Mario Monicelli ha fatto la storia del cinema. Il regista portò sul grande schermo un dramma intenso e feroce travestito all’inizio da commedia, che si trasforma a poco a poco nella fotografia di un’italietta cupa e sgradevole, piena di situazioni grottesche e alienanti. Dopo quasi mezzo secolo dalla sua uscita, nell’adattamento teatrale di Fabrizio Coniglio, abbiamo trovato la spinta per ripercorrere quegli anni, rendendo attualissima una storia così forte, così brutale.

La storia ci lascia senza speranza: un ritratto della borghesia, privata dalle proprie certezze e alle prese con un futuro sempre più incerto. La crudeltà di una società che costringe gli uomini a lavori umili, monotoni e logoranti per tutta la vita, che li brutalizza sino ad annientarne le proprie coscienze. Giovanni Vivaldi rappresenta tutto questo. E’ un orgoglioso impiegato del ministero che cerca in ogni modo di trovare un lavoro al figlio Mario, appena divenuto ragioniere. Purtroppo però, il destino della famiglia sarà bruscamente scosso da un tragico evento.

Di Vincenzo Cerami adattamento Fabrizio Coniglio regia Marco Lombardi Giovanni Vivaldi Aldo Innocenti Amalia Vivaldi Maria Paola Sacchetti Dottor Spaziani Lorenzo Lombardi Mario Vivaldi Raffaele Totaro L'assassino Daniele Torrini Maurizio Costanzo