Firenze, uno spettacolo di teatro-danza dedicato alla salute mentale

Firenze, 3 ottobre 2024. Uno spettacolo di teatro-danza sul tema della salute mentale. È l’appuntamento organizzato dall’Ordine degli Psicologi della Toscana in occasione del Mese della Psicologia. "Colazione in albergo: Genesi e cura del Narciso" si terrà giovedì prossimo 10 ottobre alle ore 21.00 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli 3). Lo spettacolo, con la direzione artistica e le coreografie di Giulia Fioravanti e con la partecipazione dello psichiatra e psicoterapeuta Antonio Tamburello, si concentra sulla figura del Narciso, simbolo del nostro rapporto con l’ego, le fragilità e le dinamiche relazionali. L'evento, patrocinato dal Comune di Firenze, è gratuito e aperto a tutta la cittadinanza su prenotazione. "La salute psicologica è parte fondamentale della salute di ognuno di noi – dice Maria Antonietta Gulino, presidente dell’Ordine degli Psicologi della Toscana – come hanno dimostrato gli anni del covid e del post covid. Come Ordine pensiamo che attraverso lo spettacolo teatrale possiamo promuovere Salute e sensibilizzare su quanto e come la Psicologia possa essere di supporto nella quotidianità di ogni persona, di ogni fascia d'età, abbandonando ogni pregiudizio o stigma sulla salute mentale. Non c'è Salute senza salute mentale."