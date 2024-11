Firenze, ultimo appuntamento del ciclo 'Le Cappelle Medicee nella fotografia e cinema'

Firenze, 24 novembre 2024 – Torna martedì, 26 novembre alle ore 17, il ciclo di conferenze Le Cappelle Medicee nella fotografia, nel cinema e nei documentari tra Ottocento e Novecento, a cura di Francesca de Luca, curatrice del museo. L’ultimo appuntamento sarà affidato a Steve Della Casa, critico e storico del cinema, autore e conduttore radiofonico. Con il titolo Luce sui Medici, il suo intervento si focalizzerà sui filmati storici dell’Istituto Luce. I cinegiornali Luce sono stati lo specchio dell'evoluzione dell'Italia dalla Prima guerra mondiale fino agli anni Settanta, e il modo in cui hanno raccontato le Cappelle medicee è a sua volta significativo dell'attenzione (prima di élite e poi di massa) che ha avuto la storia dell'arte in Italia. La conferenza si terrà presso il Museo delle Cappelle Medicee, in piazza Madonna degli Aldobrandini 6, con ingresso libero fino a esaurimento posti. Maurizio Costanzo