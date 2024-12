Firenze, Ugo De Vita in scena con ‘I dialetti’ da Pirandello a Pasolini

Firenze, 26 dicembre 2024 - Alla Biblioteca delle Oblate, Ugo De Vita propone “I dialetti” da Luigi Pirandello al Canzoniere Italiano di Pier Paolo Pasolini. L’appuntamento è sabato 28 dicembre alle ore 17.45 . Infaticabile autore e attore, oltre che docente universitario a Padova, Ugo De Vita, propone una lectio breve di cinquanta minuti alla Sala Sibilla Aleramo il 28 prossimo alle 17.45. Il tema è interessante poiché riporta all’uso dei dialetti dalle Novelle siciliane di Luigi Pirandello al Canzoniere italiano di Pier Paolo Pasolini, pagine antologiche (quelle del poeta e regista) memorabili, che uscirono in allegato negli anni cinquanta al quotidiano Milano sera (giornale fondato da Corrado De Vita, zio dell’attore, con Vittorini) e più tardi pubblicate in più edizioni da Guanda prima e poi da Garzanti. “Mi pare bellissimo - sottolinea De Vita - a distanza di sessantacinque anni, riprendere questo tema, su cui (occupandosi di Fiabe) tornò anche Italo Calvino. Nei giorni di festa, attenzione non potrà essere la stessa ma gli impegni fuori Firenze, pur di donare questa occasione alla città, non mi hanno distolto dal voler proporre l’evento.” Opportunità da non perdere ad ingresso libero e gratuito, fino ad esaurimento posti.

