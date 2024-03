Firenze, tre concerti per gli Amici della Musica

Firenze, 21 marzo 2024 - Sabato 23 marzo, alle ore 16.00, al Teatro della Pergola, ultimo recital pianistico della Stagione Concertistica degli Amici della Musica con Nelson Goerner. In programma, la Chaconne in sol maggiore, HWV 435 di Handel, Davidsbundlertanze, op. 6 di Schumann, i Preludi, op. 23 di Rachmaninov e Islamey (Fantasia orientale) di Balakirev.

Riconosciuto come uno dei più grandi pianisti della sua generazione, Nelson Goerner è elogiato per le sue interpretazioni capaci di raggiungere sublimi vette di poesia, unite a una magistrale ed esaltante incisività. Nato in Argentina, dopo gli studi in patria si è aggiudicato il Primo Premio al Concorso Franz Liszt di Buenos Aires nel 1986, grazie al quale ha ottenuto una borsa di studio per perfezionarsi con Maria Tipo al Conservatorio di Ginevra. Nel 1990 ha vinto il Primo Premio al Concorso Internazionale di Ginevra, dando l’avvio alla sua carriera internazionale.

Domenica 24 marzo, ore 21, presso la Sala del Buonumore "P. Grossi" del Conservatorio Cherubini di Firenze, si conclude “Ritratti”, il ciclo ideato dal direttore artistico Andrea Lucchesini che rivolge lo sguardo alla musica contemporanea. Protagonista sarà il compositore Claudio Ambrosini, affiancato sul palco dal Gamo Ensemble, con Giulia Peri (soprano), Roberto Fabbriciani (flauto) e Francesco Gesualdi (fisarmonica e direzione). In ogni appuntamento della rassegna viene chiesto ai compositori di porre la propria musica in relazione con opere e autori che li hanno ispirati o che ritengono particolarmente significativi. In questo caso il programma affiancherà composizioni di Ambrosini a brani di Maderna, Gabrieli/Ambrosini, Nono

Lunedì 25 marzo invece, ore 21.00, sempre presso la Sala del Buonumore "P. Grossi" del Conservatorio Cherubini di Firenze, il Quartetto Lyskamm e il chitarrista Luigi Attademo rendono omaggio ad Alvaro Company, per il secondo dei concerti che gli Amici della Musica nel corso di questa Stagione hanno dedicato al ricordo del grande chitarrista e compositore. I biglietti per i concerti sono in vendita online su Viva Ticket e nei punti vendita del circuito Viva Ticket. Maggiori informazioni e le biografie complete degli artisti sono disponibili su www.amicimusicafirenze.it.

Maurizio Costanzo