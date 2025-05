Firenze, tornano gli Incontri di pensiero al Museo Novecento

Firenze, 24 maggio 2025 – Mercoledì 28 maggio alle 18 tornano gli Incontri di pensiero al Museo Novecento: appuntamenti che propongono riflessioni e approfondimenti che, pur nella leggerezza di una conversazione aperta a tutti, offrono spunti profondi per conoscere meglio l’arte e vivere con maggior consapevolezza il nostro tempo. Mercoledì 28 in programma un incontro a due voci dedicato alla mostra Messaggere, che vede esposte artiste accomunate da un interesse per le tematiche legate alla spiritualità.

Dopo un saluto del direttore del Museo Novecento Sergio Risaliti, Elena Pontiggia del Politecnico di Milano e Federico Ferrari dell’Accademia di Belle Arti di Brera rifletteranno su originalità e criticità dell'arte sacra nel Novecento e sulla presenza di una rinnovata e, per molti versi, ancora indefinita tensione dell’arte contemporanea verso una nuova spiritualità. A moderare saranno Eva Francioli, curatrice del Museo Novecento, e Valentina Zucchi, responsabile dell’area mediazione e valorizzazione di Fondazione Mus.e.

I prossimi due appuntamenti, tra giugno e luglio, continueranno ad approfondire le mostre attualmente in corso al museo: dopo Messaggere sarà la volta di un incontro dedicato a Thomas J Price in Florence, personale dell’artista britannico famoso per le sue sculture di figure umane di grandi dimensioni, a cura di Sergio Risaliti; e infine a Un passo avanti tanti dietro, a cura di Sergio Risaliti e Stefania Rispoli, dedicata all’artista cosmopolita Marion Baruch, che nella sua lunghissima carriera ha esplorato molteplici linguaggi e tecniche, per approdare nei primi anni Duemila ai lavori in tessuto. La partecipazione è gratuita (non è compreso l’accesso al museo), la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni e prenotazioni: 055-0541450 [email protected].

Maurizio Costanzo