Firenze, torna 'La città dei giovani lettori' a Villa Bardini

Firenze, 19 marzo 2025 – Cinque giorni di letture animate, laboratori di scrittura e illustrazione, spettacoli, talk e incontri tutti dedicati all’universo della letteratura per bambini, ragazzi, teen e young adult in compagnia di autori, disegnatori, scienziati, ricercatori e artisti tra i più interessanti sul panorama italiano e internazionale. Torna a Firenze, a Villa Bardini, La città dei giovani lettori: dal 1 al 5 aprile la terza edizione per un tuffo nel mondo del libro dagli 0 anni in su che nasce come spin off del festival La città dei lettori, progetto culturale di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano.

Tra la villa e il giardino (in costa San Giorgio 2) un percorso tra opere grafiche, serie best-seller, casi editoriali, albi illustrati, progetti educativi, favole e racconti pensato dei librai Premio Andersen Farollo e Falpalà, con un fitto programma di workshop per rendere protagonisti i piccoli lettori e le piccole lettrici accanto alle grandi penne e matite del settore, oltre a momenti rivolti al pubblico adulto per scoprire come la letteratura che chiamiamo “per bambini” sia in realtà capace di coinvolgere e appassionare lettori di ogni età.

Centrale il lavoro con le scuole, che occuperà per intero le mattine dal 1 al 4 aprile, con oltre 670 studenti dagli istituti primari e secondari del territorio per una carrellata di appuntamenti sulle tematiche più adatte alle varie età – dall’ecologia ai diritti di cittadini e cittadine, dall’importanza di stabilire i propri confini all’avventura della crescita con tutte le sue zone d’ombra. Sabato 5 aprile porte aperte a tutto il pubblico per una giornata densissima di eventi sempre a partire dalle pagine di un libro e accompagnati dagli autori e autrici della manifestazione (ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a www.lacittadeilettori.it con biglietto omaggio alla mostra ‘Caravaggio e il Novecento’). Ospite speciale di questa edizione l’attore, regista e drammaturgo Ascanio Celestini, che porterà al festival un incontro-spettacolo a partire dal suo primo libro illustrato “L’uomo eterno” (ZOOlibri) (5/4 ore 17.00). Da non perdere, per la prima volta in Italia, l’autrice sud coreana Baek Hee-na, vincitrice del prestigioso Astrid Lindgren Memorial Award 2020, dal cui pluripremiato albo “Le caramelle magiche” (Terre di Mezzo) è stato tratto l’omonimo corto candidato agli Oscar 2025 (4/4 ore 10.00 e 11.10).

Il programma

Presente anche l’autore e illustratore francese Serge Bloch, vincitore della Medaglia d’oro della Society of Illustrators di New York e pubblicato in tutto il mondo con la sua opera “Storia del no” (Clichy) (2/4 ore 10.00 e 11.10). Tra i protagonisti nomi di punta dello scenario editoriale contemporaneo: lo scrittore, designer e creativo due volte Premio Andersen e candidato Strega Ragazze e Ragazzi Fabrizio Silei (5/4 ore 10.30); Susanna Mattiangeli, ambasciatrice della letteratura per l’infanzia per il biennio 2022/2024 e insignita del Premio Andersen 2018 come miglior scrittrice (2/4 ore 10.00 e 11.10); Marianna Balducci, illustratrice che nel 2018 agli Andersen si è aggiudicata sia il Superpremio che la vittoria nella categoria 0-6 anni (4/4 ore 10.00 e 11.10 e 5/4 ore 16.00); Sarah Zambello e Susy Zanella – rispettivamente autrice e illustratrice di una serie di applauditi albi divulgativi per Nomos Edizioni tra cui “Nuvolario”, finalista Andersen nel 2021, “Ondario”, finalista Premio Malerba 2023, e “Cometario”, finalista Premio Galileo 2023 (5/4 ore 16.00); Francesco Gungui, autore della fortunatissima trilogia fantascientifica “Canti delle Terre Divise”, con un nuovo romanzo che affronta lo spaesamento della preadolescenza nel contesto di un campo da rugby (2/4 ore 10.00 e 11.10); Isabella Grott, vincitrice del premio Il Battello a Vapore per illustratori (5/4 ore 15.00); Arianna Pisani – artista e fumettista già collaboratrice di Bao Publishing – con Nicoletta Asnicar – autrice e promotrice di laboratori letterari per adulti e bambini (5/4 ore 11.30); Fabrizio Altieri, autore prolificissimo specializzato in romanzi gialli (3/4 ore 10.00 e 11.10 e 4/4 ore 10). Tra le novità gli spazi dedicati alla divulgazione.

Saranno presenti per incontrare giovani lettori e lettrici Gianumberto Accinelli, entomologo e scrittore di fama internazionale segnalato dal Corriere della Sera tra le 20 persone che stanno cambiando l’Italia e ospite abituale di “Geo&Geo”, che introdurrà i piccoli spettatori al mondo degli insetti con la novità editoriale “Storie di ordinaria entomologia” (Nomos Edizioni) (1/4 ore 10.00 e 11.10), e Giammarco Sicuro, inviato speciale della redazione esteri RAI e fotoreporter di guerra, che racconterà con delicatezza e ironia le complessità del mondo, dall’Ucraina alla Palestina fino al climate change, a partire dalle pagine del suo libro “In viaggio con Isa” (Mondadori) (3/4 ore 10.00 e 11.10). Presenti anche Lorenzo Monaco, cofondatore di Tecnoscienza, programma per rendere accessibili le scienze ai più piccoli (5/4 ore 11.30); Chiara Morosinotto, ricercatrice con base in Finlandia specializzata nello studio dei rapaci (5/4 ore 15.00); Barbara Conti, formata con Bruno Munari nel racconto dell’arte ai più piccoli e attiva nelle sezioni didattiche di musei come Galleria degli Uffizi e Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (2/4 ore 10.00 e 4/4 ore 11.10); Emilia Fulgido, biologa marina esperta in salvaguardia degli ecosistemi (5/4 ore 10.30); Marco Tabilio, autore del fumetto “Viaggio al centro dell’Oceano” (Editoriale Scienza) (3/4 ore 10.00 e 11.10). Da segnalare i panel rivolti al pubblico adulto: insegnanti, genitori, bibliotecari, educatori e a tutti gli interessati ad approfondire un mondo letterario pieno di sorprese e in costante evoluzione. Saranno al festival l’esperta di letteratura per l’infanzia Angela Del Gobbo, membro dell’osservatorio nazionale Nati per Leggere – che promuove il libro fin dalla nascita con attività gratuite per abbattere la povertà educativa – e curatrice di “Nati per Leggere. Una guida per genitori e futuri lettori”, vademecum che accompagna i grandi nel mondo dell’editoria per ragazzi (5/4 ore 10.30), ed Ericavale Morello, autrice dell’albo finalista Andersen “Vendesi casa d’artista” (Camelozampa), che condividerà la sua esperienza sull’avvicinamento di bambine e bambini all’arte tramite percorsi didattici basati sull’illustrazione (5/4 ore 15.00). E poi letture dal vivo, workshop, momenti per adulti e ragazzi insieme e firmacopie con gli autori.

“Il programma di questa terza edizione – dichiara Maria Oliva Scaramuzzi, Vice Presidente Fondazione CR Firenze – segna un significativo salto di qualità rispetto alle precedenti perché è ancora più ricco e con un respiro internazionale con ospiti di assoluto rilievo. La letteratura per ragazzi è un segmento molto importante nel mondo editoriale e nel processo formativo delle nuove generazioni. Per questo crediamo molto in questa manifestazione e ringraziamo l’Associazione Wimbledon, la direzione di Gabriele Ametrano e i librai Premio Andersen Farollo e Falpalà per averci accompagnato in questo nostro progetto, facendolo crescere così velocemente. Il festival si colloca in perfetta continuità con le tante iniziative che la Fondazione sta ideando e promuovendo nel campo della didattica, ai vari livelli, perché la lettura e il libro sono componenti fondamentale nella maturazione dell’individuo”. “Il festival La città dei giovani lettori guarda il futuro e cura il presente”, spiega Gabriele Ametrano.

“Questa manifestazione incarna il vero significato della promozione della lettura, con una progettualità tutta rivolta a coloro che saranno i lettori dei prossimi anni. Il festival ha aggiunto due giorni di attività rivolti alle ragazze e i ragazzi degli istituti scolastici del territorio fiorentino (passando da due a quattro giornate dedicate alle scuole) e conferma, come è stato nelle precedenti edizioni, l’ingresso gratuito a tutte le famiglie e coloro che vorranno partecipare ad un calendario di incontri di grande valore. La traduzione di alcuni incontri in LIS - Lingua italiana dei segni - è un altro importante tassello alla realizzazione di un festival che possa realmente diffondere la passione della lettura a tutti”.

"La terza edizione del Festival segna un'espansione significativa del coinvolgimento scolastico, con circa 700 studenti che avranno l'opportunità di immergersi nella lettura a Villa Bardini”, aggiungono Farollo e Falpalà.

“Quest'anno, il Festival si trasforma in una vera e propria "città" della lettura: l'Agorà ospiterà dialoghi tra giovani e figure di spicco della letteratura e dell'illustrazione; l'Officina offrirà uno spazio accogliente per la divulgazione scientifica, rendendo la complessità del mondo accessibile attraverso i libri; la Scuola, dedicata agli adulti, fornirà strumenti per comprendere e apprezzare la letteratura di settore, fondamentale per formare i lettori adulti del futuro. Sottolineiamo con orgoglio la gratuità del festival, sia per le scuole che per le famiglie: un impegno che ci permette di continuare a lottare contro la povertà educativa e di promuovere un'educazione alla lettura e alla bellezza veramente inclusiva e democratica". Il festival La città dei giovani lettori è un progetto di Fondazione CR Firenze a cura di Associazione Wimbledon APS con la direzione di Gabriele Ametrano. La curatela del programma di questa specifica manifestazione è affidata alla libreria Farollo e Falpalà, vincitrice 2022 del Premio Gianna e Roberto Denti, assegnato alla miglior libreria per bambini e ragazzi dalla rivista Andersen. Maurizio Costanzo