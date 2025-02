Firenze, torna il Festival del cioccolato artigianale

Firenze, 8 febbraio 2025 - La prima edizione di CiokoFlò, il festival del cioccolato artigianale, si terrà dal 3 al 6 aprile 2025 in piazza Santa Croce a Firenze.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra SGP Grandi Eventi e JDEvents, storica realtà organizzatrice dell'evento fiorentino dedicato al cioccolato artigianale, che torna con un format rinnovato ed arricchito.

Questo imperdibile appuntamento celebra la tradizione del cioccolato artigianale italiano, con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio fiorentino e toscano. L'evento nasce dal desiderio di promuovere Firenze attraverso un'esperienza unica, che unisce sapori, cultura e intrattenimento.

Firenze, infatti, oltre ad essere un gioiello artistico, ha una storia affascinante legata al cioccolato che merita di essere raccontata: il legame tra la città e il cioccolato ha infatti radici lontane ed inizia proprio con un esploratore fiorentino, Francesco Carletti, che dopo aver viaggiato per il mondo e assaggiato le preziose fave di cacao, tornò in patria portando con sé questa preziosa scoperta.

Fu proprio grazie a lui che la corte dei Medici entrò in contatto con questo alimento esotico e ne apprezzò subito le proprietà e il sapore unico. Per quattro giorni, il profumo del cioccolato invaderà il centro storico, trasformando la città in una meta irresistibile per appassionati, turisti e famiglie, che potranno degustare, scoprire ed acquistare uno dei prodotti più amati, declinato nelle sue infinite interpretazioni, dai grandi classici intramontabili fino alle varianti più inedite e sorprendenti, in un percorso all'insegna della dolcezza all'interno di un contesto storico e artistico unico al mondo.