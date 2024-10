Firenze, torna il festival dei concerti della liuteria toscana

Firenze, 16 ottobre 2024 - I protagonisti saranno loro, gli strumenti: preziose opere uscite dalle botteghe di maestri liutai, sia del passato che contemporanei, a cui è dedicato il Festival dei Concerti della Liuteria Toscana tra '700 e '900. Quindici serate, da ottobre a dicembre a Firenze, in cui ascolteremo violini, violoncelli, contrabbassi e altri strumenti realizzati o restaurati da artigiani toscani e non solo. Grandi strumenti per grandi interpreti: tra gli ospiti di questa edizione 2024 spiccano i pianisti Bruno Canino, Giuseppe Andaloro, Gloria Campaner e Francesco Nicolosi, le star del contrabbasso Alberto Bocini e Antonio Mercurio, i giovani talenti del violino Indro Borreani e Giovanni Andrea Zanon, insieme al prestigioso Quartetto d'Archi del Teatro alla Scala. La direzione artistica del festival è affidata al Maestro Giuseppe Lanzetta. Contrabbassi protagonisti del doppio appuntamento inaugurale, domenica 20 e lunedì 21 ottobre all’Auditorium di S. Stefano al Ponte: sul palco salirà l’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, solisti Alberto Bocini, a lungo primo contrabbasso delle Orchestre di Santa Cecilia, del Teatro alla Scala, del Maggio Musicale Fiorentino e della London Symphony Orchestra, e Antonio Mercurio, primo contrabbasso presso la Fondazione Arturo Toscanini di Parma. Il festival si aprirà con due serate dedicate al contrabbasso, domenica 20 e lunedì 21 ottobre all'Auditorium di S. Stefano al Ponte. Sul palco l'Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta vedrà come solisti Alberto Bocini, già primo contrabbasso di orchestre prestigiose come Santa Cecilia e la London Symphony, e Antonio Mercurio, primo contrabbasso della Fondazione Arturo Toscanini. A esaltare le doti dei due interpreti, sarà un programma dedicato in gran parte a Giovanni Bottesini, il “Paganini del contrabbasso”. Tra i maggiori pianisti italiani di tutti i tempi, Bruno Canino tornerà al fianco dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta, domenica 27 e lunedì 28 ottobre sempre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte di Firenze. Due serate nel segno di Ludwig van Beethoven, con in primo piano il “Concerto n. 3 per pianoforte e orchestra in do minore, op. 37”, il primo pezzo per solista e orchestra che reca le tracce del genio beethoveniano. Allievo di Vincenzo Vitale ed Enzo Calace per il pianoforte, e di Bruno Bettinelli per la composizione, Bruno Canino vanta oltre 60 anni di carriera, durante la quale ha collaborato con artisti come Cathy Berberian, Severino Gazzelloni, Itzhak Perlman, Salvatore Accardo, Uto Ughi, András Schiff e Viktoria Mullova. Mercoledì 30 ottobre il festival si sposterà nella secolare Sala Luca Giordano di Palazzo Medici Riccardi. Alle pareti meravigliosi affreschi barocchi, al centro, la musica del Quintetto dell’Orchestra da Camera Fiorentina, che eseguirà pagine di Wolfgang Amadeus Mozart e Ludwig van Beethoven. All’Auditorium di Santo Stefano al Ponte, in arrivo nelle prossime settimane il Leviosa Quartet (3 novembre), l’acclamato duo composto dal pianista premio Busoni Giuseppe Andaloro e dall’astro nascente del violino Indro Borreani (4 novembre), il violinista premio Paganini Giuseppe Gibboni e la chitarrista Carlotta Dalia (13 novembre) e l’omaggio al liutaio fiorentino Carlo Vettori del Quartetto d’Archi dell’Orchestra da Camera Fiorentina (15 novembre). E ancora, l’attesissimo ritorno del Quartetto d’archi del Teatro alla Scala, stavolta insieme all’eccellente pianista Gloria Campaner (24 novembre), il fuoriclasse del violino Giovanni Andrea Zanon, solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina diretta da Giuseppe Lanzetta (27 novembre), il Quartetto Elleboros (4 dicembre)..Giovedì 5 dicembre, nell’anniversario della morte, tornerà l’Omaggio a Mozart dell’Orchestra da Camera Fiorentina, nella Basilica della Santissima Annunziata. Il Festival dei concerti della liuteria toscana tra ‘700 e ‘900 si chiuderà con un altro ospite illustre, il pianista Francesco Nicolosi, solista dell’Orchestra da Camera Fiorentina nel concerto di domenica 8 dicembre all’Auditorium di Santo Stefano al Ponte. Saranno impiegati strumenti che coprono cinque secoli di storia liutaria - – alcuni di valore inestimabile - firmati da maestri come Paolo Castello, Hermann Hauser, Serafino Casini, Custode Marcucci, Annibale Fagnola, Martino Ius e Carlo Vettori. Inizio concerti ore 21. Biglietto 10 euro. È consigliato l’acquisto in prevendita, online su ticketone.it e nei punti Box Office Toscana. Per informazioni e prenotazioni si può contattare la segreteria dell’Orchestra da Camera Fiorentina, telefono 055.783374.

Maurizio Costanzo