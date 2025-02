Firenze, debutta Time to Rock. Una serata per celebrare la musica che ha cambiato il mondo

Firenze, 22 febbraio 2025 – Una serata per celebrare il potere dell’arte sulle note di Pink Floyd, Janis Joplin, Rolling Stones, David Bowie, Patti Smith, Lou Reed e Sex Pistols.

"Time to Rock" al Teatro Cantiere Florida

Venerdì 28 febbraio ore 21.00 al Teatro Cantiere Florida (via Pisana 111R) debutta in prima nazionale "Time to Rock", lo spettacolo firmato Versiliadanza. Ideato da Claudia Nuzzaci e Angela Torriani Evangelisti, vedrà in scena gli artisti e i danzatori affiliati alla compagnia per rendere omaggio alla musica che ha cambiato la storia.

Il significato del messaggio rock

Un lavoro nato dall’esigenza di prendere posizione rispetto al momento storico in corso, che vedrà sul palcoscenico insieme a Nuzzaci e Torriani Evangelisti anche Riccardo Massai, Sabina Cesaroni, Andrea Dionisi, Valentina Sechi e Luca Tomao.

“In un’epoca di derive allarmanti, in cui tutto avviene con silenzioso consenso, ci sembra necessario riscoprire la potenza contestataria del rock, nato per scandalizzare, per cambiare le cose” spiega Claudia Nuzzaci.

Un messaggio di vitalità e ribellione legato alla progettualità pluriennale di Versiliadanza, che si propone di riportare l’attenzione su figure, epoche e movimenti legati a danza, musica e teatro.

La scenografia e il simbolismo del rock

“Una scenografia spoglia, perché il rock non prevedeva troppi addobbi – prosegue Claudia Nuzzaci, raccontando lo spettacolo – e sette performer che tra danza, interventi e proiezioni incarnano i messaggi di canzoni epiche, da The Wall dei Pink Floyd a Gimme Shelter degli Stones, da Rock’ n’ Roll Suicide di Bowie a Whole Lotta Love dei Led Zeppelin.

Centrale un momento dedicato al simbolo di una generazione in rivolta, la chitarra elettrica. E poi immancabile l’omaggio al Club 27, composto dalle superstar scomparse prima dei 27 anni, da Jim Morrison a Jimi Hendrix, perché la storia del rock è anche una storia di eccessi”.

Un dialogo intergenerazionale attraverso la danza

“Versiliadanza è una formazione intergenerazionale che lavora sulle tematiche di ogni spettacolo in modo trasversale”, aggiunge Angela Torriani Evangelisti. “In questo caso sul palco avremo 3 performer over 60 e 4 giovani danzatori, ci interessa che ci sia uno scambio di percezioni e visioni tra chi l’epoca del rock l’ha vissuta sulla propria pelle e chi la guarda oggi di riflesso da nuovi punti di vista e con nuovi fermenti”.

