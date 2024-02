Firenze sui passi di Francesco Nuti, passeggiata guidata ai luoghi dei suoi film

Firenze, 26 febbraio 2024 - Un nuovo appuntamento di cineturismo dell’Associazione Cult(urale) Conte Mascetti per visitare Firenze con i film di Francesco Nuti nel giorno dell’anniversario della nascita dell’amico e attore Novello Novelli (nato il 2 marzo del 1930) che è stato al suo fianco in tanti film. Un’iniziativa che vuole ricordare anche uno dei più noti ed amati caratteristi toscani di tutti i tempi, scomparso nel 2018, al quale quest’anno verrà posta una targa nella sua città natale Poggibonsi. L'iniziativa in programma sabato 2 marzo dalle ore 10, propone un percorso che vuole offrire ai fiorentini e ai turisti la possibilità di vivere i luoghi che hanno fatto da sfondo ad alcune delle più divertenti ed amate produzioni di Francesco Nuti, con scorci più e meno noti del centro storico del capoluogo fiorentino da percorrere a piedi sulle orme di “Io Chiara e lo Scuro” e dello psicanalista “Caruso Pascoski di Padre Polacco”, di “Donne con le Gonne” fino agli inizi con i Giancattivi, con un doveroso saluto alla tomba dell’attore al Cimitero delle Porte Sante. Durata 3 ore circa. Prenotazione obbligatoria su https://www.contemascetti.it/cineturismo.

