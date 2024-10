Firenze, Sherlock Holmes con Neri Marcorè inaugura la stagione del Teatro Verdi

Firenze, 18 ottobre 2024 - Debutto di stagione al Teatro Verdi affidato a Neri Marcorè, attore, regista, musicista, comico, cantante, doppiatore, conduttore televisivo e radiofonico, con oltre 100 film e spettacoli teatrali all’attivo. Un vero punto di riferimento nel panorama culturale italiano, che vestirà i panni del più celebre detective di tutti i tempi: Sherlock Holmes. Per Marcorè sarà il suo debutto nel musical, accompagnato da un cast di oltre venti eccezionali performers. Il musical combina tensione, umorismo e azione in un’opera che promette di entrare nel cuore di tutti gli spettatori. Ricco di colpi di scena, misteri ed enigmi il musical è ambientato nella Londra vittoriana, con le sue ingiustizie, i suoi vicoli fumosi e le tensioni sociali che fanno da sfondo a questo avvincente scontro tra bene e male. Tra amicizia, amori e costanti pericoli, al 221b di Baker Street si decideranno le sorti dell’intera Inghilterra. Leggerezza e drammaticità si alterneranno sulle note di una colonna sonora che trascinerà lo spettatore in un vortice di emozioni. I costumi evocheranno l’epoca vittoriana con grande attenzione ai dettagli, mentre i contrasti tra luci soffuse aiuteranno a coinvolgere lo spettatore sia visivamente che emotivamente. Tutto ha inizio il 17 giugno 1897, a soli cinque giorni dai festeggiamenti del sessantesimo anno del regno della Regina Vittoria… Il celebre investigatore Sherlock Holmes, creato nel 1887 dalla penna di Arthur Conan Doyle oltre un secolo fa, ha attraversato il tempo mantenendo un successo costante e senza pari. Diventato un caso letterario, è stato oggetto da sempre di numerose trasposizioni teatrali cinematografiche di successo globale. Negli ultimi 15 anni è sopraggiunta una vera e propria seconda giovinezza: casi emblematici sono le fortunate serie TV e i film dedicati al personaggio, tra cui gli amatissimi adattamenti cinematografici con Robert Downey Jr. e Jude Law, oppure la serie cult Sherlock con Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, la serie Elementary ed infine l’ultima in ordine di tempo: Enola Holmes, con Millie Bobby Brown. Il famoso detective ha avuto un enorme impatto anche nella cultura pop, tanto da diventare recentemente il simpatico protagonista di alcune campagne pubblicitarie. La figura di Sherlock Holmes rimane un’icona intramontabile, trasversale e rilevante nella cultura contemporanea anche grazie alla sua capacità di adattarsi al variare nel tempo dei gusti del pubblico. Maurizio Costanzo