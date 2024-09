Firenze, al via la tre giorni dedicata alla rigenerazione urbana nazionale ed europea

Firenze, 5 settembre 2024 - Performance di arte, musica, teatro, danza, talk, workshop e laboratori: fino a domenica 8 settembre Lumen organizza il festival culturale multidisciplinare Copula Mundi Venti Venti Quattro. Gratuito e itinerante, nasce come evoluzione del festival “Icchè ci vah ci vole”, con l’obiettivo di creare uno spazio per l'espressione di tutte le realtà giovanili emergenti del territorio, proponendo al pubblico un modo alternativo di vivere la cultura e la città, ricco di sperimentazione e contaminazioni. L’ingresso e la partecipazione agli eventi sono gratuiti con la sottoscrizione della tessera annuale associativa. Gli eventi saranno garantiti anche in caso di pioggia.

Da venerdì 6, fino a domenica 8 settembre Copula Mundi ospita al suo interno tre giorni dedicati ai temi e alle pratiche della RigenerAzione - questo anche il nome dell’iniziativa -, un momento in cui Lumen si propone di diventare centro nevralgico per aprire una riflessione sugli spazi rigenerati a livello nazionale e europeo, attraverso il coinvolgimento delle comunità e una strategia culturale inclusiva. Operatori del settore, tecnici, erogatori, rappresentanti delle associazioni e delle istituzioni si confronteranno portando la propria testimonianza su esempi di rigenerazione urbana in corso, esperienze che migliorano la qualità della vita delle città perché, proprio come nel caso di Lumen, tengono insieme comunità, cultura e innovazione, configurandosi come progetti di rigenerazione sociale e umana perché contribuiscono a migliorare la qualità della vita nelle città e nei quartieri, attraverso una nuova coesione sociale.

Gli ospiti della prima giornata saranno rappresentanti di enti del terzo settore (e non) che hanno in gestione spazi pubblici in Italia e in Europa e stanno tentando di restituirli alla comunità. Al tavolo di lavoro in programma alle 17.00 interverranno: Riccardo Luciani (LAMA Impresa Sociale), Ludovica La Rocca (BLAM), Ottavia Semerari (Variabile K), Simone Cioffi (Ex OPG - Je so’ pazzo), Lorenzo Giudici (CLS Lebowski), Giacomo Sallizzoni (Orti Dipinti), Maxime Zait (Communa), Lutz Leichsenring (VibeLab), Marco Montoli (Giardini Luzzati), Pietro Cardelli (ARCI), Marco Duranti (Legambiente), Maurizio Simeone (Centro Studi Interdisciplinari Gaiola ONLUS - CeRD AMP Parco Sommerso di Gaiola), Roberta Franceschielli (Lo stato dei luoghi). L’incontro verrà moderato da Antonio Bagni e Francesca Merz, presidente e vicepresidente Lumen. Il secondo giorno il confronto si amplierà con la presenza di istituzioni, fondazioni bancarie e interlocutori politici per comprendere come far dialogare al meglio i decisori istituzionali, i finanziatori e gli enti di terzo settore.

All’incontro di sabato 7 settembre, in programma alle 17.00, interverranno: Matteo Orfini, deputato e membro della Commissione Cultura, Scienza e Istruzione, Mario Occhiuto, senatore e membro della Commissione Cultura e Patrimonio culturale, Istruzione pubblica, Caterina Biti, assessora a Urbanistica, decoro urbano e toponomastica del Comune di Firenze, Letizia Perini, assessora allo Sport, politiche giovanili e tradizioni popolari del Comune di Firenze, Vittorio Fresa (Invitalia), Eleonora Vanni (LegaCoopSociali), Simone Siliani (Fondazione Finanza Etica), Maria Laura Galassi (Fondazione Cariplo), Matteo Bagnasco (Fondazione Compagnia San Paolo), Vanessa Pallucchi (Forum Terzo Settore), Massimo Coen Cagli (Scuola di fundraising di Roma). L’incontro sarà moderato da Ledo Prato (Rete delle Culture, Mecenate 90). Infine, il terzo ed ultimo giorno di RigenerAzione sarà dedicato ad un momento di sintesi che possa costruire nuove basi per la progettazione di nuovi spazi comunitari: domenica 8 settembre, alle 12, Lumen ospiterà un incontro pensato per condividere gli esiti dei tavoli di lavoro delle due giornate precedenti, oltre a proposte ed idee comuni per il futuro. L’incontro sarà moderato da Marco Tognetti. L’obiettivo della tre giorni è quello di presentare le esperienze, evidenziare i punti di forza e di debolezza e delineare un processo che consenta di individuare nodi e soluzioni che permettano la diffusione della rigenerazione urbana a base culturale e sociale, mettendo in valore il patrimonio pubblico abbandonato.

Maurizio Costanzo