Firenze, Re Artù e i Cavalieri della tavola rotonda in musica in Piazza Signoria

Firenze, 16 luglio 2023 - Il palcoscenico gigliato della Loggia dei Lanzi, in piazza della Signoria, venerdì 18 agosto alle ore 21, ospita il penultimo concerto della 24esima edizione del Festival internazionale delle Orchestre Giovanili. Protagonista della serata la formazione francese Orchestre des Jeunes de Haute-Bretagne, 45 giovani musicisti diretti dal Maestro Gaetan Manchon. Il programma musicale della serata ruota intorno alla saga bretone di Re Artù e i Cavalieri della tavola rotonda. King Arthur di Henri Purcell apre la performance. Si tratta di una semi-opera del compositore inglese del 1691, nella quale si intrecciano episodi tipo-masque e personaggi che cantano e danzano. Noto Spettacolo della Restaurazione che racconta, in musica, la battaglia tra britannici e sassoni di Re Artù. Il racconto include gli dei greco-romani Cupido e Venere, così come i germanici Odino, Thor e Freia, con Artù alle prese con peripezie ed ostacoli per recuperare la sua amata, la principessa Emmeline della Cornovaglia, rapita dal suo acerrimo nemico, il re sassone Oswald del Kent. Dall'Inghilterra alla Spagna con Isaac Albéniz e il suo Merlin, ultima opera del compositore, scritta tra il 1897 e il 1909, ma rimasta incompiuta, tratta dall'opera Le morte d'Arthur del drammaturgo inglese Sier Thomas Malory. Doveva nascere una trilogia, comprendente oltre a Merlin, anche Lancelot e Guinevere ma tutto si è interrotto per la morte del Maestro Albéniz.

Dalla Spagna alla Francia con il compositore Ernest Chausson e la sua opera Le Roi Arthus, data in prima mondiale nel 1903 a Bruxelles, in cui si narrano le gesta dei Cavalieri della tavola rotonda, in particolar modo di Lancillotto e la sua lotta contro Artù a seguito della scoperta dell'appuntamento adultero con Ginevra. Non poteva mancare la colonna sonora de The Lord of the Rings, le musiche della nota saga del Signore degli anelli, composte, orchestrate, dirette e prodotte da Howard Shore, dal romanzo fantascientifico di J. R. R. Tolkien. Chiude l'esibizione la pagina di N. Gautier, La mer de Nevenoé che racconta musicalmente le imprese del primo sovrano di Bretagna, Nevenoé, regnante dall'846 fino alla sua morte, avvenuta nell'851. Ingresso libero e gratuito.