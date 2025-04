Firenze, presentazione del libro 'Giovanni da Verrazzano. Studi per il Cinquecentenario'

Firenze, 14 aprile 2025 – Giovedì 17 aprile alle 10.30 al Castello di Verrazzano (via Castello di Verrazzano 1, Greve in Chianti) sarà presentato il nuovo volume Giovanni da Verrazzano. Studi per il Cinquecentenario (Polistampa, pp. 344, euro 28), curato dal professor Leonardo Rombai e dal presidente della Fondazione Giovanni da Verrazzano Luigi Giovanni Cappellini. L’incontro, inserito nel programma del “Verrazzano Day”, promosso dalla Fondazione e dal Comune di Greve in Chianti, prevede un simposio con gli autori del libro e la conclusione affidata al professor Luciano Formisano, esperto di Amerigo Vespucci.

L’opera, una raccolta di studi realizzati da rinomati accademici, va oltre la semplice celebrazione di Giovanni da Verrazzano, offrendo significativi contributi al progresso della storiografia in materia di grandi esplorazioni. I testi si concentrano su temi specifici, come il ruolo dei mercanti e dei navigatori fiorentini nel commercio con il Nuovo Mondo, l’evoluzione delle conoscenze cartografiche e antropologiche, e il contesto delle tre spedizioni di Verrazzano. Inoltre, si esplora il valore letterario dei suoi resoconti, spesso trascurati dalla critica letteraria, comprese le famose lettere indirizzate a Francesco I nel 1524. Un gruppo di medici ha anche analizzato lo scambio di malattie tra europei e indigeni dovuto alla colonizzazione americana. Le esplorazioni di Verrazzano sono collocate nel contesto della politica marittima di Firenze durante i primi anni del Cinquecento. Il volume, di grande valore sia per esperti che per lettori curiosi, approfondisce temi affascinanti come la letteratura di viaggio, il rapporto tra europei e indigeni, il significato politico e simbolico della cartografia e le ambizioni marinare di Firenze.