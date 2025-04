Firenze, Pasqua al museo del treno in miniatura HZero

Firenze, 18 aprile 2025 - Il museo HZero di Firenze resterà aperto durante le festività di Pasqua, eccezionalmente anche martedì 22 aprile, giorno di chiusura settimanale, oltre che in occasione del 25 aprile, Anniversario della Liberazione e del primo maggio, Festa dei Lavoratori..Fin dall’ingresso, il museo del treno in miniatura accoglierà i visitatori con i dettagli pasquali inseriti nel plastico, un mondo immaginario di 280mq, tra i più grandi plastici ferroviari d’Europa, pieno di migliaia di personaggi realizzati a mano dallo staff di HZero.

Sarà possibile “sbirciare” le differenti scene a tema con i personaggi che hanno le uova di cioccolato. I visitatori possono divertirsi a scovarli tutti, oltre alla ricerca delle scenette segnalate nella mappa che viene data all'ingresso. Infine, il plastico è disseminato di uova di cioccolato e ci si può divertire improvvisando una caccia al tesoro in famiglia. Non mancheranno tutte le attività del primo piano con i visori 3D e le foto ricordo da scattare col green screen. HZero accoglierà anche famiglie e visitatori con attività e laboratori. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale del museo. Ecco le date dei laboratori per bambini della fascia d'età 3-6 anni: Sabato 19 aprile ore 11.00- 12.30. Sabato 26 aprile ore 11.00-12.30. Sabato 3 maggio ore 11.00- 12.30. È possibile accedere alla prenotazione dal sito ufficiale di HZero oppure telefonando al call center 055-2989830.

Maurizio Costanzo