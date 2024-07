Firenze, Paolo Hendel in scena con ‘Tempi moderni’

Firenze, 17 luglio 2024 - Teatro comico per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Giovedì 18 luglio, alle 21 a Firenze al Circolo Arci Vittorio Masiani a Badia a Settimo, Paolo Hendel in scena con “Tempi moderni” scritto da Paolo Hendel e Marco Vicari. Paolo Hendel in questo nuovo recital sofferma il suo sguardo scherzoso e tagliente sulla realtà attuale, prendendo in esame tanti aspetti legati al presente, al mondo che ci circonda e alla sfera privata dell’uomo contemporaneo, con le sue contraddizioni, le sue debolezze e le sue paure: non stiamo forse vivendo in un periodo storico nel quale, tra mondi alla rovescia, terrapiattisti, negazionisti, complottisti, pessimisti, drammi veri ed enormi bufale, ci sentiamo tutti come novelli Charlot incastrati negli ingranaggi della catena di montaggio? Non ci resta dunque che lasciarci guidare da Hendel, per tentare di districarsi tra i totem e i tabù di questi non facili tempi moderni, avvalendosi dell'arma dell'ironia, per esorcizzare i demoni della nostra epoca con una sana risata, perché, come sostiene il comico toscano: “Le cose magari restano brutte, ma almeno la notte si dorme più leggeri”. ME.MO. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi. Ingresso euro 10,00. Prenotazione consigliata. Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected] – Web www.arca-azzurra.it. Maurizio Costanzo