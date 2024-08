Firenze, nel chiostro di Santo Spirito va in scena l’opera di Sant’Agostino

Firenze, 26 agosto 2024 - La Compagnia delle Seggiole presenta per il settimo anno “Non c’è un allora dove non esiste tempo“, letture drammatizzate dedicate all’opera di Sant’Agostino, scritto da Riccardo Ventrella. Lo spettacolo è promosso assieme alla Comunità Agostiniana di Santo Spirito e si svolgerà venerdì 30 agosto alle ore 21 nel chiostro di Santo Spirito. Dalle 20,30 sarà possibile visitare, in collaborazione con Giulia Bacci Tirinnanzi guida turistica abilitata di Firenze, il Percorso di Visita di Santo Spirito con gli affreschi del Poccetti, la Sala del Capitolo e la Sacrestia con il crocifisso ligneo di Michelangelo.Biglietto unico visita e spettacolo: euro 15. A Villa Bardini il 4 e 5 settembre con inizio alle ore 21, con il contributo della Fondazione CR Firenze, andrà in scena lo storytelling Filippo Brunelleschi e i segreti della sua Cupola, liberamente tratto da “La Cupola” di Augusto Novelli, su testi e regia di Sabrina Tinalli, è stato protagonista della terza trasferta in Giappone dal 12 al 21 maggio 2023 a Gifu, nell’Isola di Awaji e ad Osaka della Compagnia.