Firenze, nasce ‘Metropolis’ per immaginare la città ideale fra teatro e performance

Firenze, 9 settembre 2024 - Al via la prima edizione di “Metropolis” Laboratori Urbani di Democrazia. A Firenze, in vari luoghi, da mercoledì 11 a domenica 15 settembre. All’interno della rassegna “Urbano Fantastico” a cura di Cantiere Obraz. In programma cinque giorni al lavoro sulla Città ideale, la pratica democratica e l’educazione al voto nei quartieri di Firenze con azioni e performance teatrali, animazioni per ragazzi, incontri e momenti di indagine aperti a tutti.

"Metropolis – spiegano i due direttori artistici, Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti - è un'occasione di scambio, incontro, un momento di teatro partecipativo che ci permetterà di immaginare una città propriamente "urbana": dei veri e propri laboratori di umanità, di democrazia e diritti”.

Ogni giornata si compone di due momenti. Il primo è “Hamelin” con animazione teatrale per ragazzi. A partire dalla fiaba del Pifferaio Magico, secondo la versione di Robert Browning, verrà costruita un'animazione teatrale finalizzata a un progetto di educazione civica e a un laboratorio di pratica democratica in cui i bambini scopriranno il funzionamento di una città, faranno allenamento della pratica del voto e immagineranno la costruzione di una città ideale. Il secondo è “Metropolis”, indagine teatrale partecipativa. Un’azione artistica pomeridiana in cui attraverso una performance di teatro partecipativo, gli spettatori, guidati dagli attori di Cantiere Obraz, saranno condotti nell'immaginare una città ideale e faranno rivivere la vita di 4 città ideali della storia: Uruk, Atene/ Babilonia, Parigi/Londra, Ubiquitous City.

La conclusione del progetto sarà con la performance teatrale “Discorsi Politici” che porterà alla cittadinanza le parole di grandi statisti, attivisti dei diritti, sognatori e cittadini.

Il programma completo: mercoledì 11 settembre 2024, Giardino dell’Ardiglione, Via D'Ardiglione, 30, alle 17 Hamelin e alle 19 Metropolis Uruk. Giovedì 12 settembre, BiblioteCaNova Isolotto, Via Chiusi, alle 11 Hamelin e alle 18 Metropolis Atene. Venerdì 13 settembre, GAV Centro Giovani Gavinuppia, Via Gran Bretagna, 48, alle 11 Hamelin e alle 18.30 Metropolis Parigi/Londra. Sabato 14 settembre, Social Club/Casone di Via dell'Osteria, Via dell'Osteria 83, alle 16.30 Hamelin e alle 19.00 Metropolis Ubiquitous City. Domenica 15 settembre, Lumen, Via del Guarlone, 25, alle 16.30 Hamelin + Metropolis (giornata conclusiva) e alle 18.30 in scena “Il Discorso Politico”.

“Metropolis” fa parte della rassegna “Urbano Fantastico”, il grande contenitore di eventi con cui Cantiere Obraz si rivolge ad un ampio pubblico di grandi e piccini per conoscere Firenze attraverso anche altri due diversi itinerari: “Naturesimo” e “Fiorentini Fantastici”, dove la città è il principale protagonista. Il progetto Urbano Fantastico - Alla scoperta della città, nei Quartieri 1, 2, 3, 4, 5 è parte di "Estate Fiorentina 2024 - iniziativa proposta nel Piano Operativo della Città di Firenze".

Le iniziative sono concordate con le Direzioni Cultura dei 5 quartieri fiorentini. La direzione artistica del progetto è di Alessandra Comanducci e Paolo Ciotti, realizzato grazie all'apporto creativo e alla collaborazione degli altri componenti di Cantiere Obraz: Michela Cioni, Thomas Harris, Antonella Longhitano e Camilla Pieri. Anche nelle vesti di interprete dei vari appuntamenti. Ingresso libero con prenotazione consigliata. Informazioni: 3281445127 - [email protected]. Per prenotazioni online: http://cantiereobraz.it/urbano-fantastico. Maurizio Costanzo