Firenze, Margot Marrone presenta ‘Gli alberi muovono il vento’ al Teatro Niccolini

Firenze, 8 ottobre 2024 – Un racconto gotico moderno, affascinante e misterioso, che è anche una riflessione sul passato e sui suoi riflessi nella nostra quotidianità. Gli alberi muovono il vento, opera prima di Margot Marrone, sarà presentato giovedì 10 ottobre alle ore 18 al Teatro Niccolini di Firenze (via Ricasoli, 3-5). Interverranno Caterina Ceccuti, direttrice della collana «Narrativa italiana» di Noripios, e Antonio Pagliai, direttore editoriale. L’autrice, nata in Francia nel 1970, vive in Danimarca dove si dedica a tempo pieno alla scrittura. Protagonista del suo romanzo è Marguerite, che vive in un piccolo villaggio della Bretagna dove si è rifugiata abbandonando la vita precedente. Quando riceve la visita di Maya, una conoscenza di vecchia data, la accoglie con gioia e trepidazione, ricordando l’irresistibile fascino che l’amica esercitava su di lei. Un giorno Maya racconta un sogno: sono immagini inquietanti, molto simili ad un evento drammatico che poco dopo si verifica nei dintorni. Troppo simili… Si tratta forse di premonizioni? O di qualcos’altro? La paura si fa strada nel cuore di Marguerite, e la situazione si complica verso un finale che sembra senza via d’uscita. Un noir moderno al femminile, che è anche riflessione sull’identità e sul senso di appartenenza, e l’autobiografia immaginaria (ma non troppo) di un medico di successo, narrata dalla voce della sua badante. Due nuove uscite con cui l’editore Noripios si confronta ora con la narrativa di stampo più classico, ora coi territori sfumati della “non fiction”. Gli alberi muovono il vento (pp. 218, euro 15), opera dell’esordiente Margot Marrone, è in libreria dal primo luglio, mentre Diario di una badante di Guido Barbagli, già autore del fortunato Non sei nessuno (2009), da settembre. Noripios è una casa editrice fondata nel 2011 dal traduttore David Iori. Nel 2013 è stata assorbita dal gruppo editoriale Polistampa. Si concentra esclusivamente sulla narrativa, in due collane dedicate una agli autori italiani, l’altra a quelli stranieri. Nella prima sono stati pubblicati, a partire dal 2013, Guido Bellatti Ceccoli, Emiliano Gucci, David Leone, Laura Del Lama e Umberto Nardella. Caterina Ceccuti, giornalista scrittrice legata al quotidiano «La Nazione» e alla Fondazione Spadolini Nuova Antologia, ha assunto la direzione della collana lo scorso gennaio. Maurizio Costanzo