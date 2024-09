Firenze, ‘Marcovaldo’ di Italo Calvino in scena a Villa Demidoff

Firenze, 5 settembre 2024 - Teatro con uno spettacolo in omaggio a Italo Calvino. Sabato 7 settembre alle 18,30 a Firenze a Villa Demidoff, Parco Mediceo di via Fiorentina 276, Pratolino, la Compagnia Arca Azzurra sarà impegnata nella lettura scenica di “Marcovaldo”. Un tributo a uno degli scrittori più acuti e poliedrici della nostra letteratura. Per la rassegna ME.MO. Storie di persone e parole a cura di Arca Azzurra. Con Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimitri Frosali. Alla chitarra Antonio Scaramuzzino. Il pubblico potrà seguire le avventure di Marcovaldo attraversando le stagioni dentro una città italiana non meglio identificata alle soglie della modernità. Una favola urbana, tra poesia ed ironia, che fa ancora molto riflettere sulle storture del mondo che l’uomo si è andato costruendo: al centro, una città, una umanità tutta presa dalle contraddizioni del boom economico e ancora permeata di una nostalgia tenace per un’epoca gentile ormai perduta, smarritasi nelle corsie dei supermercati, risucchiata dall’avanzare inarrestabile del cemento, irrecuperabile anche con le migliori intenzioni. Tra inquinamento e pubblicità, consumismo e povertà, la natura sa ancora affacciarsi nel paesaggio urbano, provocando però solo turbamento e stupore e mal di pancia. ME.MO. è un itinerario di eventi teatrali da giugno a novembre a Firenze e dintorni distribuiti all’interno dei contenitori “Estate Fiorentina”, “Open City” e “Autunno Fiorentino”. Unico cartellone che avrà appuntamenti in tutti e 5 i quartieri della città. In luoghi tra i più vari. Una grande rassegna di quasi 50 date che si dipanerà nell’arco di ben sei mesi. Ingresso a pagamento (Euro 5,00). Informazioni: 055 8290137 e-mail [email protected]. Il progetto ME.MO. in dettaglio: la Memoria e il Mondo è un itinerario che si muove nel solco di precedenti esperienze della Compagnia Arca Azzurra, per continuare a costruire un percorso di Teatro civile e Teatro/Letteratura sempre più autonomo e completo. Spettacoli dal vivo, reading, performance multidisciplinari, letture con il coinvolgimento della cittadinanza attiva sono le forme artistiche di questo programma. L’Autunno Fiorentino vedrà in scena ancora gli attori di Arca Azzurra impegnati anche in un reading dedicato a La Metamorfosi di Kafka. Oltre a Giuseppe Cederna, Daniela Morozzi, Alessandro Benvenuti, Pupi di Stac, Tiziana Giuliani, Alex Cendron, Alessandra Bedino, Teresa Fallai, Giulia Weber, Michela Cioni, Gabriele Giaffrida, Riccardo Naldini, Chille de la Balanza; la danza con Paola Bianchi e una presentazione reading con Zero Calcare.