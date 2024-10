Firenze insolita, al via itinerari 'da brivido' tra musei e antichi spedali

Firenze, 2 ottobre 2024 – Musei che custodiscono imponenti collezioni di armi, armature e costumi medievali, itinerari “da brividi” sulle orme di antichi fantasmi, ed un percorso alla scoperta dei vecchi spedali e luoghi di ricovero, per rendere omaggio ai 30 anni di Emergency e sostenere l’Associazione. È un autunno ricco di proposte quello di EnjoyFirenze, il calendario di visite guidate di Cooperativa Archeologia, realizzate in compagnia di guide ed archeologi esperti, per condurre i visitatori alla scoperta di curiosità e luoghi insoliti della città. 5 gli appuntamenti del mese di ottobre, con uno speciale inserito all’interno delle celebrazioni per i 30 dell’associazione fondata da Gino Strada. Il primo appuntamento è in programma domenica 6 ottobre (ore 15) con la visita al Duomo e Santa Reparata, un percorso che porterà alla visita del percorso archeologico della cripta di Santa Reparata, che illustra la vita dell’antica Florentia e dove è possibile scoprire non solo la storia del Duomo, ma anche il passato e le vicende urbanistiche della Firenze meno nota, quella romana e paleocristiana. L’ingresso alla cripta è gratuito ogni prima domenica del mese, per i residenti della Città Metropolitana di Firenze, in possesso del Giglio Pass, ritirabile nelle biglietterie di Piazza Duomo 14/a e Piazza San Giovanni 7.Domenica 13 ottobre (ore 11) visita ad uno dei musei più affascinanti della città: il museo Stibbert. Un gioiello che custodisce la straordinaria collezione che l’imprenditore Frederick Stibbert (1838-1906) raccolse nel corso della sua vita, frutto dei suoi numerosi viaggi e della sua passione per la storia. Il percorso museale si snoda attraverso le sale di Villa Stibbert, tra ambienti più familiari, salotti e sale di ricevimento e immense sale dedicate esclusivamente all’esposizione, in un susseguirsi ordinato di oggetti provenienti da tutto il mondo: armi, armature e oggetti d’antiquariato, per un totale di quasi 50 mila pezzi. A rendere ancora più magica la dimora è lo straordinario parco all’inglese, progettato dall’architetto Poggi, con giochi d’acqua, un laghetto, tempietti e grotte. Passeggiando nel giardino, non si può che rimanere affascinati dall’eccentrico tempietto egizio affacciato sull’acqua, progettato dallo stesso Stibbert, decorato con sfingi e rilievi a forma di sarcofagi. Un viaggio nel tempo tra soldati di epoche remote e terre misteriose, un viaggio nella storia, dall’Italia al mondo Islamico fino alle antiche civiltà dell’estremo oriente. Sabato 19 ottobre (ore 16) Cooperativa Archeologia propone, in collaborazione con il comitato di Firenze di Emergency, per i 30 anni dell’Associazione, la visita a tema “Firenze, città dell’ospitalità”, un percorso alla scoperta degli antichi spedali e luoghi di ricovero di Firenze, partendo dall’Ospedale di Santa Maria Nuova, il più antico di Firenze, con la visita alla Chiesa di Sant’Egidio, fino allo Spedale degli Innocenti, in Piazza della SS. Annunziata, per ammirare dall’esterno quello che fu il primo brefotrofio specializzato. La visita proseguirà poi verso Piazza San Marco, dove si trovava l’Ospedale di San Matteo, ora sede dell’Accademia delle Belle Arti. Tappe successive, via San Gallo, dove si trovavano altri luoghi di ricovero ora scomparsi e via delle Ruote dove si trovava l’ospedale di San Giovanni Decollato dei Norcini. Il ricavato di questa visita sarà devoluto interamente ad Emergency. Domenica 27 ottobre (ore 14,30) visita ai tesori di Santa Maria Novella, per scoprire uno dei più importanti e ricchi complessi domenicani della città, al cui interno si trovano opere dei più importanti pittori fiorentini: da Giotto all’Orcagna, da Masaccio a Domenico Ghirlandaio, fino a Brunelleschi. La visita proseguirà nel Chiostro dei Morti, riaperto dopo 13 anni di complessi restauri e nel meraviglioso Chiostro Verde, dove erano dipinte a fresco in terra verde le Storie della Genesi di Paolo Uccello, ora conservate all’interno del Museo, e nel Cappellone degli Spagnoli. Al termine, visita all’antica Farmacia di Santa Maria Novella, che in origine faceva parte del convento domenicano e dove ancora oggi è possibile ammirare antichi vasi e oggetti usati nei secoli passati per la preparazione dei medicamenti. La rassegna si conclude con il tradizionale appuntamento “da brivido” di Halloween, giovedì 31 ottobre (ore 20,30). Un itinerario diventato ormai un must, con l’esplorazione del centro storico in compagnia dei fantasmi che di notte popolano la città. Una suggestiva passeggiata notturna per strade e piazze in cui i partecipanti incontreranno personaggi della tradizione fiorentina, tra cui la Berta, la testa femminile pietrificata che sporge su un lato di Santa Maria Maggiore, Ginevra degli Amieri, la sepolta viva, fino al violento avventuriero Baldaccio D’Anghiari, che fu defenestrato da Palazzo Vecchio. Storie d’amore e vendetta nei luoghi che li ricordano e che portano con sé un senso di terrore e tenebra, un’antica paura innominabile..E alla fine un dolcetto, o scherzetto, per tutti. Tutti gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione obbligatoria allo 055.5520407 o a [email protected]