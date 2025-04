Firenze, in scena Serena Rossi con ‘Serenata a Napoli’

Firenze, 6 aprile 2025 – Il 10 aprile al teatro Verdi sarà protagonista Serena Rossi col suo spettacolo ‘Serenata a Napoli’. Nel primo spettacolo teatrale ideato da Serena Rossi i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro, la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione. Napoli è una sirena, Partenope, che si lasciò morire per non essere riuscita ad incantare Ulisse, una creatura mitologica che rinuncia alla vita per un amore mortale. Napoli è nata sotto il segno della musica. Napoli è femmina. Adorata e uccisa. Amata e odiata. Serena Rossi dedica la sua serenata a Napoli e per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l’essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero. Serena Rossi cresce in una famiglia di artisti, in cui la musica è all’ordine del giorno: chitarrista il padre, cantante la madre e autore di canzoni il nonno, e nel 2002 esordisce come cantante in C’era una volta…Scugnizzi, piéce musicale di Claudio Mattone ed Enrico Vaime, in seguito debuttando in seguito in Un posto al sole. Continua attivamente la sua carriera in TV, prendendo parte a moltissime miniserie, come Ho sposato uno sbirro, Che Dio ci aiuti, Mina Settembre. La sua grande e vecchia passione della musica le permette di ricevere la parte di Mia Martini nel biopic a lei dedicato, Io sono Mia basato sulla vita della cantante. Del 2024 la sua partecipazione al film drammatico ll Treno dei Bambini diretto da Cristina Comencini. Da un’idea di Serena Rossi scritto con Maria Sole Limodio e Pamela Maffioli, la regia di Maria Cristina Redini, direzione musicale e arrangiamenti del maestro Valeriano Chiaravalle, lo spettacolo ‘Serenata a Napoli’ è una produzione Agata e Savà Produzioni Creative, organizzatore Antico Teatro Pagliano. In questo spettacolo teatrale i racconti e la musica sono stretti come amanti. Una canzone apre una storia che riporta ad una musica, che rimanda ad una leggenda, che arriva ad una ninna nanna. Al centro la città più misteriosa del mondo, che ha confuso anche le sirene, che ha una sua filosofia, un suo immaginario, una sua religione. A Napoli Serena Rossi dedica la sua serenata. Per conquistare la sua città le canta le canzoni della sua infanzia, di quella terra tellurica stretta tra il Vesuvio e il mare. Fa rivivere le voci dei vicoli, i canti e le feste, intreccia racconti e melodie per cogliere l'essenza immortale di una città che vibra di storia e mistero.

