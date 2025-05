Firenze, in scena lo spettacolo 'Prigioniero della seconda strada' di Neil Simon

Firenze, 22 maggio 2025 - In scena lo spettacolo 'Prigioniero della seconda strada' di Neil Simon. Il 29 e 30 maggio al Teatro Acli Ponte a Ema di Bagno a Ripoli lo portano in scena I Pinguini Theater. A distanza di 50 anni dall’uscita del film, torna a teatro uno dei testi più intensi e raffinati sulla crisi sociale umana. Asciutto, incisivo ed estremamente attuale, tra ironia e disillusione, questo testo di Neil Simon, uno degli autori più celebrati d’oltreoceano, racconta vizi e debolezze della classe media americana nella metà degli anni 70, che poco si allontana da quella italiana dei nostri giorni, consegnandoci ancora una volta un’idea di teatro che fa i conti con i corsi e ricorsi storici che ciclicamente invadono il nostro vivere quotidiano. "In una torrida estate newyorkese Mel, dirigente in una grande società, viene inaspettatamente licenziato dopo 25 anni e cade in una profonda e molesta depressione con cui dovrà fare i conti tutta la sua famiglia, prima fra tutti Edna, sua moglie, che lo sostiene con dolcezza e premura. Completano il quadro un trio di fratelli che si propongono di aiutare Mel ma in realtà si rivelano meschini e attaccati ai propri interessi. Il tutto avvolto nella sagace ironia di Neil Simon che riesce sempre a far sorridere...anche nelle situazioni più drammatiche". Una produzione Pinguini Theater, in collaborazione con il Teatro di Ponte a Ema. Regia di Fulvio Ferrati.Traduzione di Maria Teresa Peruzzi. Attori: Maria Rita Scibetta e Fulvio Ferrati i due protagonisti (ovvero, un duetto attoriale notevole e I Pinguini sono onoratissimi di affiancarli con la loro inconfondibile comicità!), Pietro Venè, Cristina Bacci, Bettina Bracciali, Vanessa Iacopini, Ilaria Morandi. Regia e adattamento di Fulvio Ferrati, luci e audio Filippo Catelani, voce speaker radio Carolina Gamini, costumi di Fiammetta Mariscotti.