Firenze in 60 pizze, tutto pronto per l’evento gastronomico al Teatro Cartiere Carrara

Firenze, 26 settembre - Quando il gusto incontra la solidarietà nasce “Firenze in 60 pizze”, l’evento gastronomico, che celebra la pizza e sostiene la beneficenza, che parte dal libro dal titolo omonimo La prima edizione avrà luogo dal 2 al 4 ottobre presso il Teatro Cartiere Carrara. Ideato dall'associazione Microandi, in collaborazione con i pizzaioli di Pizza&Peace, l’evento mette in dialogo alta cucina e arte pizzaiola, puntando sulla qualità dei prodotti utilizzati e sullo spirito di solidarietà. Il ricavato della tre giorni sarà devoluto a favore delle associazioni ATT Toscana, La Compagnia di Babbo Natale e Lega del Filo d'Oro. Dichiara Luigi Fedele, Presidente di Microandi: “L’iniziativa Firenze in 60 pizze nasce per creare un mondo dedicato alla pizza nell'area fiorentina con lo scopo di fare solidarietà e raccogliere fondi per associazioni di beneficenza. Il tutto frutto di una sinergia tra l’associazione Microandi, in collaborazione con i pizzaioli di Pizza&peace e l’azienda di macchine professionali Sistemabi. Speriamo che questo evento sia un punto di riferimento e l’inizio di un format che potrà ripetersi negli anni a venire”. Aggiunge Giovanni Santarpia, pizzaiolo che aderisce all’iniziativa: “Firenze in 60 pizze’ è un evento che unisce il meglio della pizza e della cucina gourmet, con un tocco di solidarietà. Il Galà degustazione del 4 ottobre sarà un'occasione imperdibile per vedere chef e pizzaioli lavorare insieme in modo creativo. Non solo buon cibo, ma anche un grande gesto di beneficenza, con il ricavato che andrà a sostegno di associazioni importanti. Un evento che mette insieme gusto e cuore!". L’evento si articolerà in tre giornate: mercoledì 2 e giovedì 3 (dalle 18 alle 22) la manifestazione si svolgerà a ingresso libero con offerta volontaria, permettendo ai visitatori di degustare le pizze preparate dai pizzaioli partecipanti alla stesura del libro, con un'attenzione particolare alle pizze senza glutine e alla birra artigianale. Venerdì 4 ottobre si concluderà in grande stile con l’ultima e più attesa serata, il Galà degustazione. Dalle 19 alle 21, gli ospiti avranno l’opportunità di assaporare piatti e pizze unici, nati dalla collaborazione tra alcuni dei migliori chef e pizzaioli della scena gastronomica. A rendere ancora più speciale la serata sarà l’accompagnamento di vini pregiati della cantina Antinori e di birre di alta qualità selezionate da Prinz, garanzia di eccellenza per ogni palato. Vito Mollica & Mario Cipriano, Paolo Gori & Massimo Giovannini, Aldo Ventre & Marco Manzi, Oliver Betancourt & Giovanni Santarpia saranno le accoppiate d’eccezione come che “duetteranno” creativamente in un dialogo tra alta cucina e arte pizzaiola, che sarà il tratto distintivo dell'evento del Galà. Ogni coppia di chef e pizzaiolo proporrà un piatto gourmet e una pizza esclusiva, frutto della loro sinergia. Gli chef porteranno in tavola portate di alta gastronomia, mentre i pizzaioli trasformeranno gli ingredienti selezionati in creazioni uniche. il Galà si dividerà tra la cena e lo spettacolo musicale con la performance de la Banda dell’Ortica, che allieterà la serata dalle 21.30 in poi, offrendo un intrattenimento coinvolgente e un finale perfetto per una serata all’insegna del buon cibo e del divertimento (contributo d’ingresso 55 euro). Non solo sapori e musica. Il Galà degustazione sarà anche una serata all’insegna della beneficenza. Durante l’evento, le organizzazioni coinvolte, ovvero di ATT Toscana, Lega del filo d’oro e Fondazione La Compagnia di Babbo Natale avrà la possibilità di presentare il proprio progetto, sensibilizzando il pubblico su temi di grande importanza sociale. Al termine della serata, verranno comunicati i fondi raccolti e consegnati ufficialmente ai rappresentanti degli enti beneficiari, con un ringraziamento speciale rivolto agli chef e ai pizzaioli che, con il loro contributo, hanno reso possibile l’iniziativa. Il libro "Firenze in 60 Pizze" . La manifestazione sarà anche l’occasione per presentare il libro "Firenze in 60 Pizze" , che raccoglie storie, ricette e aneddoti di 47 pizzerie fiorentine e sarà disponibile in edicola, nelle pizzerie e in altri punti vendita della città. Per chi partecipa al Galà degustazione, il libro sarà un omaggio. Laboratori e attività per grandi e piccoli . Nel corso delle giornate, ci saranno laboratori per la realizzazione della pizza e del gelato, momenti musicali, e stand di degustazione di birra artigianale. Inoltre, una giuria speciale composta da bambini premierà la "migliore pizza quadrata" dell'evento. Un corner sarà poi dedicato a prove di gioco del tennis da parte di Virtus Rifredi Tennis, dove chi vuold potrà cimentarsi in un breve momento di gioco e valutare le proprie attitudini a questa pratica sportiva (giovedì 2 ottobre). I partner dell’iniziativa . Durante tutta la manifestazione grandi e piccini potranno provare due attività del settore food: fare la pizza e fare il cono di wafer per gelato. In uno stand attrezzato da Sistemabi (rivenditore attrezzature professionali per Horeca) sarà presente una chef che aiuterà gli aspiranti pizzaioli a stendere la loro pizza, farcirla e cuocerla…e mangiarla. Parallelamente sarà presente lo stand di I-Conica, azienda di macchine innovative prodotte a Firenze che aiuterà i partecipanti a produrre un cono di wafer al gusto preferito e a completarlo con il gelato.