Firenze, il libro ‘Aromatica Armonia’ di Maurizio Sessa sarà presentato alla Gioberti

Firenze, 12 marzo 2024 – Sarà presentato il 16 marzo il libro ‘Aromatica Armonia. I Caffè di Giacomo Puccini’ di Maurizio Sessa. Appuntamento a ingresso libero alla libreria Gioberti (in via Gioberti 37/a), alle ore 17,30. Conduce il giornalista Alberto Andreotti. Nei secoli, di fronte a una tazzina di caffè si sono incontrati personaggi di spicco, sono nate storie d'amore, si sono confrontati artisti illustri, si sono intrecciati pensieri, idee, sogni e impressioni. Questa bevanda accogliente, consumata secondo il personale rito di ognuno, è stata spesso d'ispirazione: sorseggiarla, tutt'oggi, caccia via la confusione per la pausa ristoratrice che le si attribuisce e aiuta a tenere ben attivo il sistema nervoso, anche quando l'ora si fa tarda e la stanchezza potrebbe sopraggiungere a ragione. Così era anche per il Maestro Giacomo Puccini che, tra le sue note, di caffeina ne consumava parecchia e, come una fedele compagna, innaffiava con amore tutti i germogli delle sue intuizioni. ‘Aromatica Armonia. I Caffè di Giacomo Puccini’ è un libro che racconta l’amore di Giacomo Puccini per il caffè e la stretta relazione tra questa passione e le composizioni che produceva, e una miscela nuova, concepita proprio secondo il gusto raffinato del tempo. Sono queste le due creazioni che portano entrambe il nome di “Aromatica Armonia”, nate come omaggio al compositore, grazie all’impegno congiunto dello scrittore e giornalista Maurizio Sessa, della casa editrice Maria Pacini Fazzi e della torrefazione Caffè Bonito. Maurizio Sessa, nato a Napoli nel 1958, si è laureato in Lettere e Filosofia presso l’università di Firenze, discutendo una tesi su “La Civiltà Cattolica”, organo ufficiale della Compagnia di Gesù. Giornalista professionista, ha lavorato nelle redazioni di Pisa, Prato e Firenze de “La Nazione”. Per il quotidiano fondato da Bettino Ricasoli ha pubblicato una rubrica fissa intitolata Firenze com’era, dedicata agli aspetti meno noti e più insoliti del capoluogo toscano. Sulla rivista culturale “Nuova Antologia” ha pubblicato numerosi saggi storici, esclusivamente basati su documenti inediti, dedicato a Ugo Ojetti, Piero Bargellini, Giovanni Papini, Filippo De Pisis, Riccardo Bacchelli, Franco Calamandrei, oltre a un memoriale sulla battaglia navale di Lissa del 1866. Recentemente ha pubblicato i volumi: La Famiglia Fabbri, Firenze-New York e ritorno (2017); La sciabola e la zappa, Giuseppe Garibaldi a Villa Castelletti di Signa (2019); «Andrò nelle Maremme», Puccini a caccia tra Bolgheri e Capalbio (2019); Augusto Brogi. Il “baritono tenore” di Sesto Fiorentino (2020); Caruso e Friends, la nascita del re dei tenori (2021); Sangue di famiglia. Edda Ciano Mussolini: amore, odio e perdono (2023). Maurizio Costanzo