Firenze, i sapori d'autunno al Conventino Fuori le Mura: al via ‘Il Gusto Toscano’

Firenze, 7 novembre 2024. Vignaioli, mastri distillatori, artigiani agroalimentari e le loro specialità, e poi incontri, wine talk e masterclass. Al Conventino Fuori le Mura il 9 e 10 novembre torna “Il Gusto Toscano” in versione autunnale: un weekend dedicato all'enogastronomia toscana con qualche “sorpresa” da fuori regione. L’ingresso è gratuito, si potrà assaggiare tutto liberamente e acquistare direttamente dal produttore. Il “Gusto Toscano” è un evento realizzato da Artex, in collaborazione con PromoWine, nell'ambito del progetto Officina Creativa Lab, promosso da Regione Toscana e Comune di Firenze in collaborazione con Cna Toscana e Confartigianato Imprese Toscana. Sarà presente l'assessore fiorentino allo Sviluppo Economico Jacopo Vicini. La manifestazione, che intende promuovere, valorizzare e diffondere la conoscenza delle eccellenze enogastronomiche Made in Tuscany, è giunta alla sua quinta edizione. Si svolgeranno masterclass a cura di giornalisti, sommelier ed esperti d’eccezione, tra cui Leonardo Romanelli, Paolo Bini e Paolo Pellegrini, i quali presenteranno i vini e i produttori protagonisti a “Il gusto toscano”. Non mancherà neanche un breve corso di avvicinamento al vino che sarà tenuto dalla sommelier Barbara Tedde. Non solo vino però: il programma prevede alcuni incontri con i produttori di miele, tisane e prodotti di cosmesi naturale e un incontro dedicato tutto alla cioccolata. Sabato 9 novembre alle 11.30 si terrà, nella Sala della Ceramica, un Wine Talk dal titolo “Cosa bevono i giovani?”: tre professionisti del settore vino under 30 racconteranno cosa beve la loro generazione (Vino? Cocktail? Low alcool? Birra?) cosa cercano, dove lo cercano e perché: la giornalista Barbara Amoroso Donatti ne parlerà con Rebecca Baroncelli, enologa del laboratorio d'analisi Enocofi, Francesca Noce, giornalista freelance, Jean Marco Palmieri, giornalista e wine writer e Davide Nasti, barman. Sabato si terranno poi l'incontro (ore 12, Sala Artex) “Alla scoperta del Pinot nero Toscano”, il mini corso “Comprendere il vino” (ore 15.30 sala Artex), la presentazione “Un viaggio nel mondo degli idroalti: acque aromatiche per il benessere quotidiano” (ore 16.30 Sala Ceramica), la masterclass “I vini del Gusto Toscano” (ore 18, Sala Artex), e a seguire (ore 19.30) Live jazz con Harry’s Jazz Combo. Domenica 10 novembre il programma si apre (11.30, Sala Ceramica) con “Dal fiore al vasetto: tutto quello che dobbiamo sapere sul miele di qualità”, due masterclass sui Vini del Gusto Toscano (ore 12, Sala Artex, e ore 15, Sala Artex), l'incontro “I segreti del cioccolato” (15.30, Sala Ceramica) e la masterclass “Vini dolci vermouth e distillati” (ore 17.30, Sala Artex). Maurizio Costanzo