Firenze, i Dirotta su Cuba in concerto al Viper Theatre per i 30 anni di ‘Gelosia’

Firenze, 6 maggio 2024 - Un vinile celebrativo e un tour per un brano e una band che hanno segnato il periodo più acid jazz e funk che l’Italia abbia mai avuto. A 30 anni dall’uscita di “Gelosia”, i Dirotta su Cuba saranno in concerto venerdì 10 maggio al Viper Theatre di Firenze – la città dove tutto è iniziato - nell’ambito del Gelosia 30 Bday - Let’s celebrate Tour. Sono passati 30 anni dall’uscita di “Gelosia” e i Dirotta su Cuba, tra mille vicissitudini, separazioni e cambi di line up sono ancora in attività. L'unica vera costante è Simona Bencini, voce ed anima del gruppo: “Il successo di Gelosia arrivò inaspettato, ci travolse, nessuno avrebbe mai scommesso sul successo di un genere poco frequentato in Italia come il funk cantato in italiano. E invece, grazie all’onda lunga dell’acid jazz britannico che ci aprì la strada, diventammo un fenomeno di moda, ci volevano tutti ovunque! Nessuno sapeva chi fossimo, come erano le nostre facce o le nostre storie, non avevamo amicizie influenti o produttori famosi: fu la musica a vincere, le radio impazzirono per noi e diventammo, oggi diremmo, virali! Una favola praticamente. Iniziò un periodo bellissimo, fra i più felici della mia vita. Anche perché per me fu un momento di riscatto, di rivincita... Dopo il successo di Gelosia prendemmo il volo”. “Gelosia 30 Bday” - edizione celebrativa per i 30 anni di anniversario - è uscito in formato vinile lo scorso aprile su Warner Music per il Record Store Day. Il brano è disponibile anche in tutti gli store digitali, con l'extended version non inclusa nel vinile. Nel bellissimo vinile oltre alla radio edit del nuovo remix di Tommy Vee, sono incluse la versione storica originale del 1994, la versione rivisitata dalla stessa band nel 2016 con la partecipazione dei Neri Per Caso nell’intro a cappella ed il remix di Max Baffa uscito solo in vinile nel 1995 dopo il grande successo di “Gelosia”. Il vinile sarà venduto solo nei 250 negozi indie che aderiscono al RSD, la lista sul sito https://recordstoredayitalia.com. E durante i concerti dei Dirotta su Cuba. “Gelosia - racconta Tomme Vee - è un brano che per me e per tutti gli amanti dell’acid Jazz, rappresenta uno dei rari crossover italiani, quindi è stato un piacere ed un onore provare ad attualizzarlo nel rispetto del mood originale”. “Gelosia remix. Grande soddisfazione! Oltre all'originale - sottlinea Max Baffa - la versione più suonata dalle radio e apprezzata dal pubblico in genere. Idea di piano volutamente ispirato alle produzioni di David Morales di quel periodo. Era il 1994. Insieme ai musicisti Maurizio Pini ed Alessandro Scali abbiamo prodotto un remix ballato in tutte le discoteche". I biglietti (posto unico 25 euro compresi diritti di prevendita) sono disponibili su www.ticketone.it e nei punti vendita Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Maurizio Costanzo