Firenze, i corsi di inglese diventano regali solidali per l’Associazione Pane Quotidiano

Firenze, 13 dicembre 2024 - “Se non puoi ricevere un miracolo dalla vita, puoi sempre scegliere di essere un miracolo per la vita degli altri.” La citazione colta tratta da una riflessione di Nick Vujicic può essere utile a inquadrare l’iniziativa di raccolta fondi destinate alle persone più bisognose, promossa da alcune realtà fiorentine che hanno deciso di fare rete per il sostegno dell’Associazione Pane Quotidiano Firenze ODV, attiva sul territorio da oltre 125 anni. Grazie alla campagna solidaristica promossa da My English School e al prezioso contributo di realtà locali come Radio Taxi 4242, SMS fra i Tassisti Fiorentini, So.Co.Ta. e la Onlus Fratellanza Fiorentina, è stato possibile acquistare un pacchetto di 400 mesi di lezioni di inglese, destinati a promuovere l'istruzione e la solidarietà sul territorio. Questi corsi, offerti da My English School al costo simbolico di 19 euro al mese, comprendono 10 sessioni da un’ora ciascuna e rappresentano un'opportunità concreta per promuovere un’istruzione accessibile e solidale. Firenze, capitale della generosità. Con questo progetto, i partner del progetto intendono diffondere la cultura della generosità, dimostrando che la solidarietà è profondamente radicata nel tessuto sociale fiorentino. I proventi raccolti andranno direttamente all’Associazione Pane Quotidiano Firenze ODV, contribuendo a potenziare le sue attività solidaristiche. La scelta di sostenere questa storica organizzazione nasce dalla sua presenza capillare sul territorio e dall’impegno etico che da sempre la contraddistingue. “Un’azione solidale che arricchisce tutti e che ci riempie di orgoglio – ha dichiarato il professor Luigi Maria Pernice – perché l’aspetto formativo è una chiave fondamentale per l’emancipazione dal bisogno”. L’invito rivolto a tutti i cittadini fiorentini è quello di acquistare questo corso di inglese, trasformandolo in un regalo utile e significativo per familiari e amici. Un gesto semplice, ma di grande impatto, che unisce il valore della cultura al sostegno concreto verso chi è più fragile. Questa iniziativa mette in luce il volto solidale di Firenze, una città che, attraverso le sue risorse migliori, dimostra di voler essere protagonista di un futuro più equo e inclusivo.