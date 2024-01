Firenze, gli eventi per l'Epifania al Quartiere 4

Firenze, 3 gennaio 2024 - Doppio appuntamento anche quest’anno con il Natale al Quartiere 4 di Firenze in occasione dell’Epifania. Programma completo: Venerdì 5 gennaio, piazza dell’Isolotto - “La Befana vien di notte...”: dalle 16.30, musica con Pulsar; a seguire arriverà la Befana. Per la gioia dei bambini, questa anziana signora che si muove per cieli e camini tra il serio e soprattutto il faceto atterrerà in piazza dell’Isolotto con il suo saporito bagaglio di dolcetti, caramelle e leccornie varie nel pomeriggio del 5 gennaio. Per i più birichini non mancherà un po’ di carbone. L’evento è realizzato in collaborazione con il Gruppo Storico Vigili del Fuoco, che al termine brucerà il fantoccio della Befana. Sabato 6 gennaio, Limonaia Villa Strozzi, via Pisana 77 – “Befana al Q4” - ore 15.30-18.30. Ore 15.30, Fiabe d'inverno. Una lettura di racconti e fiabe interattive dedicate alla stagione più fredda dell'anno, per aspettare insieme l'arrivo della Befana! A cura di associazione Culturale Tri-boo. Dai 4 anni in su; ore 17, Piccolo Coro Melograno in Concerto; ore 17.30, Arriva la Befana! Evento a sostegno del Fondo Essere, che effettua prestiti di solidarietà, adeguandosi alle possibilità delle persone in condizioni di necessità. L’evento del 5 gennaio è sviluppato in collaborazione con l'Associazione Culturale Nuovo Centro Studi Il Globo. “Con il 2024, torna la Befana in piazza dell’Isolotto – dichiara il presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni -, tradizionale appuntamento del 5 gennaio che allieta piccoli e grandi anticipando scherzosamente di un giorno l’arrivo della simpatica ‘vecchietta’, come sempre nel programma di eventi per le festività del nostro Quartiere. Il tutto con la fondamentale collaborazione del Gruppo Storico dei Vigili del Fuoco di Firenze".