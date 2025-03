Firenze, gli Almamegretta in concerto al Viper Theatre

Firenze, 6 marzo 2025 - A Firenze arrivano gli Almamegretta in concerto al Viper Theatre. Il 7 marzo prende il via il proprio dal capoluogo toscano il Sanacore Live Tour 30esimo Anniversario. Un disco rivoluzionario sospeso tra contaminazione e innovazione, un caposaldo della musica italiana alternativa premiato con la Targa Tenco come miglior album in dialetto. Parte venerdì 7 marzo dal Viper Theatre di Firenze il tour degli Almamegretta dedicato ai 30 anni di “Sanacore”, secondo e iconico album della band e punto di riferimento per generazioni di musicisti. I biglietti (posto unico 36,80 euro) sono disponibili in prevendita su www.vivaticket.com. Info https://viperclub.eu http://mc2live.it e www.lnfd.it. Uscito nel 1995, “Sanacore” univa sperimentazione e tradizione, elettronica ed echi acustici, reggae, dub e canzone popolare. Una pietra miliare della discografia degli Almamegretta che impose il gruppo tra protagonisti di quella scena sonora. Raiz, storica voce degli Almamegretta ricorda: "Quando abbiamo realizzato Sanacore, in un villino affittato per l’occasione sull’isola di Procida, non immaginavamo che avrebbe avuto una vita tanto lunga. Già ci sembrava tanto fare uscire un disco di musica in cui credevamo molto. Per noi aver ricreato la nostra “personale Giamaica” a poche miglia marine dalla metropoli, vivere tra studio, mare e natura per tre mesi e vedere il tutto mixato da Adrian Sherwood, il “Quincy Jones” della scena dub di Londra, era già vincere alla lotteria. Il resto era tutto un di più: e ancora è così. Sono sicuro di parlare a nome di tutti i componenti della band e persino del nostro ultimo acquisto, Paolo Baldini, che all’epoca non era il bassista - dub wizard che è diventato, ma un adolescente di Pordenone”. Rockol è media partner del Sanacore Live Tour – 30esimo Anniversario. Gli Almamegretta sono tra le più influenti espressioni musicali degli ultimi trent’anni in Italia, con quattro Targhe Tenco all’attivo, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo nel 2013, tredici album e migliaia di concerti in Italia ed Europa. Con dischi come “Animamigrante”, “Sanacore”, “Lingo” hanno segnato la scena musicale italiana diventandone al tempo stesso tra i rappresentanti più internazionali. Il loro stile è fondato su un ampio numero di generi, dal beat al rhythm‘n’blues, dal reggae al funk, fino all’elettronica, alla world music e al pop senza ovviamente dimenticare la matrice dub, con un frontman, Raiz, capace di emozionare e scuotere con la sua voce potente e originale. Mai fermi due volte nello stesso posto, il sound che li ha resi famosi in Italia e in Europa si è continuamente evoluto e spostato in direzione delle esigenze artistiche della band e dei testi, da sempre uno dei punti cardine della loro creatività. Il loro ultimo album è “Senghe” (2022), vincitore della Targa Tenco 2023 come miglior album in dialetto.

