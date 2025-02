Firenze, Giuseppe Cruciani a teatro col suo irriverente 'Via Crux'

Firenze, 18 febbraio 2025 - Giuseppe Cruciani, feroce protagonista dell’informazione nazionale, approda sabato 22 febbraio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze con uno spettacolo tutto suo, “Via Crux – Tutto quello che pensate e non avete il coraggio di dire”. Dopo aver punto (sul vivo) i soggetti più disparati dai microfoni de La Zanzara, per Giuseppe Cruciani è arrivato il momento di calcare il palcoscenico.

In poche parole, una vera e propria aggressione demistificatoria a quell’informazione politicamente corretta (e ideologicamente corrotta) che va tanto di moda oggi. Il tutto in pieno stile Cruciani: monologhi veloci e sferzanti, intrisi di irriverente sarcasmo e ironia oltraggiosa. Gli argini di ciò che si può o non si può dire stanno per crollare, spazzando via qualsiasi liturgia.

Interazione con il pubblico

Protagonista anche un “botta e risposta” con il pubblico presente in sala. Insomma, uno spettacolo a tutto tondo, in cui la vera libertà di pensiero ed espressione sarà l’unica a spuntarla. Oltraggioso e irriverente, “Via Crux” è lo spettacolo dell’anno, diverso, dissacrante e sempre oltre i limiti. I biglietti (posti numerati da 28 a 33 euro), sono disponibili online su www.ticketone.it, sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it e nei punti Box Office Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita (tel. 055.210804).

