Firenze, Gigi D’Alessio in concerto al Mandela Forum

Firenze, 29 novembre 2024 - Dopo un’estate di sold out, il viaggio live di Gigi D’Alessio prosegue con “Gigi Palasport”, la nuova tournée indoor partita con due incredibili concerti a Roma e che lunedì 2 dicembre approda al Mandela Forum di Firenze, per poi proseguire nei più importanti palazzetti dello Stivale.

I biglietti (da 39 a 85 euro) sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it, oltre che nei punti prevendita di Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita)..Gigi riabbraccia il suo pubblico per cantare insieme le sue canzoni più amate, in una scaletta che racchiude oltre 30 anni di successi: “Non dirgli mai”, appena certificato disco di Platino, “Non mollare mai”, “Il cammino dell’età”, “Mon amour”, “Quanti amori”, “Como suena el corazon”, “Una magica storia d’amore”, “Un nuovo bacio”, “Annarè”, “Fotomodelle un po’ povere”, e tanti altri ancora. Ma ci saranno anche canzoni dall’ultimo album “Fra”, come “Io Vorrei 2024” e “Senza tuccà” che hanno subito conquistato il disco d’Oro. “Racchiudere in una scaletta 30 anni di canzoni, il cui filo rosso è sempre l’amore, e di vita mia non è facile – spiega l’artista - . Ogni volta è come sfogliare un album di fotografie: spesso vado a pescare canzoni che non canto da tanto tempo, mi accorgo di quanto siano belle e penso di inserirla nei concerti, ma per metterne una ne devi togliere un’altra ed è come se le stessi facendo un torto. Ho un repertorio vasto e spero di accontentare tutti, soprattutto chi mi segue da anni”.

Sul palco Gigi D’Alessio è accompagnato da Alfredo Golino (batteria), Roberto D’Aquino (basso), Pippo Seno (chitarre), Ciro Manna (chitarre), Checco D’Alessio (tastiere), Lorenzo Maffia (pianoforte e tastiere) e Max D’Ambra (tastiere e programmazione). “Il mondo della musica non è cambiato – continua Gigi D’Alessio - si è evoluto. Oggi abbiamo tanta tecnologia a disposizione e la musica arriva subito in tutte le case del mondo. È diventata molto più elettronica ma dobbiamo stare attenti a non perdere il filo conduttore, cioè la verità. Le canzoni si possono fare anche con l’intelligenza artificiale ma lo dice la parola stessa è intelligenza artificiale mentre le canzoni si fanno con l’intelligenza del cuore. Ai giovani consiglio solo di amare quello che fanno, lasciando perdere il successo. Il successo se deve arrivare, arriva, non sempre chi ha successo è più bravo di chi non lo ha. Consiglio di amare la musica che è il sale della vita”.

Ma gli appuntamenti non finiscono qui, con i primi irrinunciabili live in programma per il 2025: un tour europeo in primavera, il grande ritorno dopo 9 anni allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli con il doppio show il 2 e 3 giugno 2025, che farà salire Gigi a quota sette concerti in carriera nell’impianto dedicato al Pibe de oro, e “Sicily For Life – Gigi & Friends”, un importante evento di solidarietà e musica il prossimo 20 giugno 2025 allo stadio Renzo Barbera di Palermo. “Non mi fermo mai – spiega ancora D’Alessio - perché dovrei farlo? La mia estate è partita con l’appuntamento ormai fisso nella mia Napoli, diventato un vero e proprio show in prima serata su Rai1: suonare a Piazza del Plebiscito è sempre una grandissima emozione. Quest’anno abbiamo raggiunto quota otto live tutti sold out, è stata la mia 19esima volta in questa Piazza, ed il 36% dei biglietti sono stati venduti fuori dalla Campania, oltre il 12% all’estero, soprattutto dagli Stati Uniti. Questa cosa mi tocca il cuore e l’anima: pensare che intere famiglie si mettano in viaggio, percorrendo chilometri, solo per ascoltarmi è una cosa meravigliosa”. “Gigi Palasport” è prodotto da GGD e Friends & Partners.