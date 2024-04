Firenze, torna la fierucola dei legnaioli in piazza Ognissanti

Firenze, 26 aprile - Domenica 28 aprile in piazza Ognissanti torna per la sua decima edizione la Fierucola dei Legnaioli. Dalle 9 alle 19, la mostra mercato dedicata in particolar modo a coloro che amano il legno, lo studiano, lavorano e valorizzano questo prezioso elemento. Accanto all’oggettistica di uso comune come mestoli, taglieri, ciotole, cesti, sarà possibile trovare sculture, giocattoli che arrivano da tradizioni antiche, casette per uccelli, oggetti d'arredamento, creazioni fantasiose col legno di recupero, gioielli, sculture, tutti oggetti fatti interamente a mano che mostrano la storia e il carattere dell’albero e del legno da cui vengono realizzati.

In piazza saranno presenti anche altri artigiani come tessitori, ceramisti, cuoiai, artisti. Per i più curiosi, così come per gli appassionati del legno, in piazza verrà esposta la xiloteca della Fierucola, raccolta di specie legnose con più di quaranta formelle di legno locale, esposte in modo tale da poterle tutte toccare, annusare, ammirare, confrontare. Durante tutta la giornata dimostrazioni di cesteria e altri oggetti ad intreccio. Non mancheranno dimostrazioni e laboratori a fianco di alcuni artigiani in modo da far conoscere a grandi e piccini gli strumenti dei vari mestieri o tecniche artigianali talvolta dimenticate, dalla falegnameria alla tessitura, fino alla scultura e alle arti orafe. Ad arricchire la giornata, come di consuetudine, alcuni i produttori agroalimentari con una varietà sostenibile e locale: vino e olio delle nostre terre, pane cotto a legna, farine di grani antichi, formaggi provenienti da allevamenti a cielo aperto, verdura di stagione, trasformati genuini.

